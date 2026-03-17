パク・チャヌク監督の最新作「しあわせな選択」が公開中だ。

リストラをきっかけに、常軌を逸した道を突き進む男の物語。スリラー、家族ドラマ、ブラックコメディーがないまぜになった今作のキーワードは「アイロニー（皮肉）とパラドックス（逆説）」と言う。（石塚恵理）

２５年勤める製紙会社の管理職だったマンス（イ・ビョンホン）は突然、解雇を言い渡される。幸せの絶頂から一気に転落した彼は、妻子との暮らしを守るため、再就職のライバルになりそうな失業者たちを蹴落とそうと画策する。

原作は、米作家ドナルド・Ｅ・ウェストレイクの小説「斧（おの）」。強くひかれたのは「オールド・ボーイ」など自身の過去作と「反対の立場にあるような作品だった」からだ。

「これまで怒りや憎悪といった感情を深く掘り下げ、やみくもに破滅の道をたどっていく人物についての映画を多く作ってきた。『斧』は、出発点となる感情は同じだが、解決方法が違った」ことが興味深かったという。解雇された会社ではなく、自分と同じ境遇の人たちを標的に定めた主人公の行動を「残酷だが、何も生まない復讐（ふくしゅう）よりもある意味では現実的。アイロニーを感じました」。

当初は原作通りに米国を舞台にして撮る予定だったが、希望通りの出資が得られず、長らく企画を中断していた。韓国を舞台にした脚本に書き直すことで映画化の悲願を達成した。

舞台を変えたことにより修正せざるを得なかった点は「思ったより多くなかった」。一方で、「企画の開始から時間がたったことで、作品を見つめる視点の変化がありました」。その一つが、マンスが標的の男性たちに向ける思いへの視点だ。「標的なんだけれど鏡を見ているような、自分の分身だという思いを当初よりも強く描いた」と語る。

妻ミリ（ソン・イェジン）がパート先を見つけ、マイホームの売却を提案するなど厳しい現実に懸命に向き合う一方、なかなか再就職を決められないマンスは、妻の浮気への心配など苦悩を増やし、やがて過激な行動に走る。

「生き残り、男としての自己肯定感を回復するために起こした行動が、自分自身の魂を破壊することにつながってしまう。何のやりがいもないはずなのに、家族のためと思い込んで道徳的に転落していく展開は、非常に重要なパラドックスです」

皮肉、逆説の物語の推進力となったのが、シーンの随所で光るブラックユーモアだろう。「マンスの正当化できない不条理な行動を、距離感を持って見てもらうためにはコメディー要素が不可欠でした」。三つの要素が融合したことで、極上のエンターテインメントが生まれた。