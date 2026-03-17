「オープン戦、日本ハム−ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）

ＷＢＣ日本代表に選出されていた日本ハム・伊藤大海投手が、チームに合流。グラウンドでナインらが作る円陣に拍手で迎えられ、頭を下げて笑顔も浮かべた。

キャッチボールなどで体を動かし、「ホッとするというか、いい気持ちで練習ができました」と安どの様子。休みの選択肢もあったが、「体調のことも含めて動いた方がいいかなと。考えるより動いた方がいいかなと思った。疲れはもちろんあるが、やりたいことは多い。野球がしたい。野球の悔しさは野球でしか晴らせない」と明かした。

伊藤は世界一に貢献した前回大会に続いてＷＢＣ日本代表に選出。準々決勝ベネズエラ戦でも中継ぎ起用されたが、決勝３ランを浴びた。

大会を振り返り、「悔しい気持ちはもちろん。まだまだ足りないことが多かったですし、まだできることがあると感じたのでそこに向けてやっていけたら」。敗戦投手になり、ＳＮＳでは誹謗中傷も浴びたことに「自分のことは自分でしか守れない。でも、こういう結果になった以上、誰かしらこういう立場になっていた。それが僕で良かったかなと思います」とも語った。

ベネズエラ戦後は翌朝に米国マイアミを出発して帰国。大会の疲労やメンタル面を含めて状態が懸念されたが、キャッチボールなどで調整も再開した。昨季沢村賞に輝いた日本ハムの大黒柱。シーズンでもチームの中心で活躍が期待される。

新庄監督ともやり取りし「向こうでゲーム終わってすぐＤＭくれましたし、さっきもいろいろ話をしました」と語り、「けがなく開幕を迎えることが一番。数日、しっかり自分の時間をとって、チームともコミュニケーションを取って迎えられたら」とうなずいた。