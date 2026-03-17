◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

元世界３階級制覇王者でＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１７日、米ロサンゼルスでの強化合宿へ向けて羽田空港発の航空便で出発した。５月２日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との世紀の一戦まで、あと４６日。「自分が成長するためにできることを集中してやっていけば、自ずといいパフォーマンスができると思うし、勝利に結びついていくと思う。自分自身を信じて、できることできないことをしっかりチョイスしながら、完璧に仕上げていきたい」と決意を語った。

ロサンゼルスでは約１か月間、ルディ・エルナンデス・トレーナーのもとで、スパーリングを中心とした強化キャンプを行う。すでに２月下旬から沖縄で走り込み合宿を行い、スパーリングも再開。８戦８勝８ＫＯで昨年の全日本新人王を獲得した日本スーパーバンタム級１２位の市原涼（２３）＝黒潮＝らを相手に実戦練習を重ねてきた。「いよいよしっかり実戦練習に入る。より濃い時間を過ごすので、集中して仕上げていきたい。できることをしっかり伸ばして、精度高く持っていくことができればと思っている」と話した。

井上尚への「攻略法」について問われると「リングに上がってみないと分からない部分っていうのは多くあるので、そこら辺は５月２日かなっていうふうに思っている」とした上で、「ある程度想定して、いろんな引き出しを出せるように準備しているところかなって思います」と続けた。

１５日には横浜ＢＵＮＴＡＩのリングサイドで、親友のＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝の防衛戦を見守った。オラスクアガは挑戦者の同級６位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝に９回ＴＫＯ勝ち。５度目の防衛に成功した。「次はジュントの番だよ、っていうことは伝えてくれたので、いいバトンをもらったなっていう気持ちでいる。あの試合を見てたくさん刺激をもらったんで、そこをエネルギーに変えて、合宿でも頑張っていければなと思っています」と刺激を受けた。

先日、１５歳で単身渡米してから「ｇｒａｎｐａ」「おじいちゃん」と慕っていたルディ・エルナンデス・トレーナーの父・ロドルフォさんが９３歳で亡くなった。訃報（ふほう）を受け渡米してお別れをしてきたという中谷は「ルディはこの試合（井上尚戦）に連れて来たいと言っていたが、亡くなってしまった。感情も豊かですけど、すごく陽気でいつもフレンドリーに接してくれて、支えてくれた。今回も、いい報告ができるように頑張りたいと思います」と天国の「おじいちゃん」に勝利を捧げることを誓った。

戦績は井上尚が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。