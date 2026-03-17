１７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告の第２回公判が１７日、東京地裁で開かれたことを報じた。

コメンテーターで出演の菊地幸夫弁護士は「（斉藤被告が）無罪主張ということで全面対決になっていると。午後は（被害者の）Ａ子さんが出てきてお話になる。この種の犯罪で法廷に出てきて話すというのは被害者ご本人にとってはすごいストレスになるわけですよね」と話し出すと「被害者を法廷に引っ張り出してしまっている。謝罪を申し入れて示談交渉を行っているということにしろ、被害者側から見れば法廷に引っ張り出しておいて謝罪なんて、そんなものは受け入れられないわという気持ちになっても仕方がない。かなり、被告人側は難しい状況なんだろうなと思います」と続けた。

その上で斉藤被告が問われている不同意性交等罪・不同意わいせつ罪について、「同意があったと弁護側は主張してるんですけど、検察側は嫌だと言った、断ると言った、頑強に抵抗したということまでの証明は必要ないんです。法律が（３年前に）改正になったんで。経済的な、あるいは社会的な、あるいは職業的な地位の差によって嫌だと言えなかったところまで証明すればいいということなんで、そこは実質的な争点になるということだと思います」と説明していた。