テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続中 １．３２００がポイントに
テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続中 １．３２００がポイントに
1.3639 一目均衡表・雲（上限）
1.3590 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.3524 一目均衡表・雲（下限）
1.3495 エンベロープ1%上限（10日間）
1.3466 一目均衡表・基準線
1.3438 200日移動平均
1.3423 21日移動平均
1.3400 100日移動平均
1.3361 10日移動平均
1.3351 一目均衡表・転換線
1.3306 現値
1.3257 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.3227 エンベロープ1%下限（10日間）
ポンドドルは、１月下旬以降から下降トレンドが継続している。２００日線を大きく下抜けており、目先のレジスタンス・ポイントは１０日線１．３３１６となっている。下値のメドは１．３２００レベルの心理的水準となっている。３／１３安値が１．３２１９レベルと、大台割れには至らなかった。ＲＳＩ（１４日）は３８．５と直近の最低水準３０付近から下げ渋っている。まずは、１０日線で上昇を食い止められるのかどうかを確認しておきたい。
1.3639 一目均衡表・雲（上限）
1.3590 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.3524 一目均衡表・雲（下限）
1.3495 エンベロープ1%上限（10日間）
1.3466 一目均衡表・基準線
1.3438 200日移動平均
1.3423 21日移動平均
1.3400 100日移動平均
1.3361 10日移動平均
1.3351 一目均衡表・転換線
1.3306 現値
1.3257 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.3227 エンベロープ1%下限（10日間）
ポンドドルは、１月下旬以降から下降トレンドが継続している。２００日線を大きく下抜けており、目先のレジスタンス・ポイントは１０日線１．３３１６となっている。下値のメドは１．３２００レベルの心理的水準となっている。３／１３安値が１．３２１９レベルと、大台割れには至らなかった。ＲＳＩ（１４日）は３８．５と直近の最低水準３０付近から下げ渋っている。まずは、１０日線で上昇を食い止められるのかどうかを確認しておきたい。