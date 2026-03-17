テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続中 １．３２００がポイントに テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続中 １．３２００がポイントに

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テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続中 １．３２００がポイントに



1.3639 一目均衡表・雲（上限）

1.3590 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3524 一目均衡表・雲（下限）

1.3495 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3466 一目均衡表・基準線

1.3438 200日移動平均

1.3423 21日移動平均

1.3400 100日移動平均

1.3361 10日移動平均

1.3351 一目均衡表・転換線

1.3306 現値

1.3257 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3227 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは、１月下旬以降から下降トレンドが継続している。２００日線を大きく下抜けており、目先のレジスタンス・ポイントは１０日線１．３３１６となっている。下値のメドは１．３２００レベルの心理的水準となっている。３／１３安値が１．３２１９レベルと、大台割れには至らなかった。ＲＳＩ（１４日）は３８．５と直近の最低水準３０付近から下げ渋っている。まずは、１０日線で上昇を食い止められるのかどうかを確認しておきたい。

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