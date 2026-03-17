中川安奈、WBCのネトフリ独占配信に私見「やっぱりなんだかなぁという気持ち」
元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が17日、自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をNetflix（ネットフリックス）が国内で独占配信を担ったことについて私見を述べた。
【写真】「ニットの着こなし！最高！」“ピチッとニット”の春らしい私服コーデを披露した中川安奈
スポーツキャスターを担当したこともある中川。「私の祖母はオリンピックやW杯とか国際試合があると夜中でもテレビの前で応援してるタイプなんですが、今回のWBCは地上波で見られなくて残念そうで…」と言及した。
続けて「実際にそういう話を聞くと、やっぱりなんだかなぁという気持ちになります」と私見をつづった。
【写真】「ニットの着こなし！最高！」“ピチッとニット”の春らしい私服コーデを披露した中川安奈
スポーツキャスターを担当したこともある中川。「私の祖母はオリンピックやW杯とか国際試合があると夜中でもテレビの前で応援してるタイプなんですが、今回のWBCは地上波で見られなくて残念そうで…」と言及した。
続けて「実際にそういう話を聞くと、やっぱりなんだかなぁという気持ちになります」と私見をつづった。