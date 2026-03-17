タレントの藤本美貴（41）が12日配信のABEMA「さよならプロポーズ via オーストラリア」にゲスト出演。嫌いな男性のタイプについて“バッサリ”言い切る場面があった。

「さよならプロポーズ via オーストラリア」は、交際しながらも結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアへ7日間の“恋人として最後の旅行”に出かけ、最終日に「結婚するか」「別れるか」を必ず決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組。

この日は、あるカップルが結婚のタイミングについて本音で話し合う場面が配信された。これを見た藤本は「男の人で『支えられる自分になってから結婚したい』ってお金の面でも精神的な面でも言う人いるじゃないですか。私これ結構言う人嫌いですね」とバッサリ言い切った。

さらに「『収入がいくらまでいかないと…』とか言う人いるけど、『それはいつ？それは何年後？』ってなっちゃう。平均年収で結婚してる人なんて世の中のにたくさんいますからね。それが平均ですからね」と説明した。

これにはゆうちゃみこと古川優奈も「そう言われたら言い訳に聞こえてくる…」と納得した。