◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥（大 橋）《12回戦》WBA1位、WBC1位、WBO1位 中谷潤人（M・T）（2026年5月2日 東京ドーム）

前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が17日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）との東京ドーム決戦に向けて、試合前恒例の米ロサンゼルス合宿へ羽田空港から出発した。

上下黒のパーカに身を包んだ中谷は出発前に空港で取材に応じ「いよいよ実戦練習。動ける自分自身を今のうちにつくって、ケガなくより濃い時間を過ごして、集中して仕上げたい」と運命の大一番に向け気合十分に話した。

国内でのスパーリングはすでに20ラウンド以上重ね「いい感じに動けている感じがあった」と手応えを口にし「できること、できないことをしっかり調整しながら完璧に仕上げたい。今できないことを取り組むよりは、できることをしっかり伸ばして、完成度高く持っていくことができれば」。短所の矯正よりも長所を伸ばすことに重点を置くことを明かし、打倒・尚弥”に向けて持ち前の攻撃力をさらにアップさせることを示唆した。

すでに予習もバッチリだ。これまで本格的な“対策”は現地到着後に師事するルディ・エルナンデス・トレーナーと話し合ってから開始してきた。ただ今回はエルナンデス・トレーナーがすでに来日していたことも相まって「ルディと会う機会が多くて、そこで（情報を）共有する時間が取れた。合宿に入る前にいろいろ意識してできている」と力強くうなずく。

「いつも以上に（尚弥戦を）イメージしている」とし、攻略するイメージはすでに固まっていると明かした。「後はどれだけ（イメージ通りに）動けるか。リングに上がってみないと分からないことは多くあるが、ある程度想定していろんな引き出しを出せるように準備したい」と力強く話し、約1カ月間の連日のスパーで対策を練っていく方針だ。

15日のWBO世界フライ級タイトルマッチ（横浜BUNTAI）では、ジムメートの王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳）が9回TKO勝ちし5度目の防衛に成功した。会場で観戦した中谷は「“次は潤人の番だよ”と伝えてくれた」と次戦に向けて刺激を受けた様子。「もちろん潤人が勝つと信じている」と話すオラスクアガは当日、セコンドに入る予定だ。中谷は「いいバトンもらった。エネルギーに変えて合宿でも頑張ってきたい」と最終調整に向け闘志を高めていた。