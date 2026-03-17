パレスチナ自治区ガザが置かれる厳しい状況について、国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）の清田（せいた）明宏保健局長が読売新聞オンラインに寄稿した。

現在、世界はイランをめぐる新たな戦争の行方を固唾（かたず）をのんで見守っている。この戦争を理解するためには、まずガザの現状から目を背けることはできない。

ガザでは２０２４年１０月にいわゆる停戦が成立し、ガザの復興を含む枠組みが国連安全保障理事会（安保理）を含む国際的な枠組みの中で議論された。しかし現実のガザでの状況はほとんど変わっていない。停戦後も犠牲者は出続け、人々の移動は厳しく制限されたままである。人口約２２０万人の人々は、戦前よりもはるかに狭い地域に押し込められたまま生活している。

言い換えれば、「ガザでの戦争」は実質的には終わっていない。さらに深刻なのは、国際法、とりわけ国際人道法が現実の戦場で十分に尊重されていない状況が続いていることである。ガザで国際法を守らせる仕組みが機能しなかったことが、結果として次の戦争を許す環境を生み出してしまった。

ガザ戦争を振り返ってみよう。ガザでは本来なら防ぎ得た一般市民の犠牲や、守られるべき人道支援が十分に守られなかった。その結果、多くの命が失われる事態となった。

国連人道問題調整事務所（ＯＣＨＡ）の発表では、７万人以上の死亡者が出ており、そのうち７割以上が女性や子どもを含む一般市民と言われている。７万人の死亡を人口比で考えると、日本で約４００万人が死亡した規模に相当する。これは東京大空襲が４０回から５０回繰り返されたのと同じ規模である。

住居や社会インフラの攻撃も続いた。ガザの全建物の８１％が、そして上下水道施設の８９％が全壊または半壊の被害を受けた。必要な人道支援物資の搬入は遅れ、人々の生活基盤は崩壊した。その結果、ガザ市では昨年７月、総合的食料安全保障レベル分類（ＩＣＰ）に基づき飢饉（ききん）が確認される事態にまで至った。

これらは全て人災である。国際法や国際人道法を遵守していれば、防ぐことができた、あるいは被害を大きく軽減できたはずである。しかし、現実にはそれが守られなかった。戦争当事者は国際法を顧みることなく軍事行動を続け、被害は拡大し、人道支援も十分に届けられなかった。そして国際社会もまた、この構図を止めることができず、結果としてそれを新たな現実として許してしまったのである。

ガザ戦争をきちんと終結させることができなかった「ツケ」が、いま国際社会に回ってきている。ガザで止められなかった戦争が、いま別の場所で繰り返されている。外交的努力や国際法、国際的枠組みが十分に機能しないまま軍事行動が開始され、都市インフラや住宅地への攻撃が続き、病院や学校を含む民間施設も被害を受けている。多くの一般市民が犠牲となっている。

もしこのまま国際法や国際人道法が尊重されない状態が続けば、その影響は戦場にとどまらない。社会の基盤となるインフラは破壊され、人々の生活は急速に不安定化する。国家や地域の社会的安定は失われ、紛争は周辺地域へと拡大する危険が高まる。

もちろん、こうした状況に対する簡単な解決策があるわけではない。今回の戦争の当事国を含め、国際社会には、これまで築かれてきた国際的枠組みや国際法を必ずしも尊重しない姿勢を公然と示す国もある。そのような状況の下では、国際秩序を維持することはこれまで以上に困難になっている。

日本にできることも決して大きいとは言えない。今回の紛争当事国に対して、軍事的な影響力や強い政治的影響力を持つ国ではないからである。しかし、日本は米国の同盟国として緊密な関係を持つ一方で、人間の安全保障や人道支援を重視する国として、多くの開発途上国から信頼を得てきた。

こうした立場は、日本に独自の役割を与えている。日本は外交と国際協力を通じて、国際法や国際人道法を支持する国々と連携し、その原則を守る努力を粘り強く続けていく必要がある。

ガザとイランの戦争が示しているのは、国際法が守られなければ戦争は容易に拡大し、社会そのものが破壊されるという現実である。平和は決して自然に維持されるものではない。国際法や国際人道法、そして外交を尊重し続ける国際社会の努力によってのみ支えられている。遠回りに見えるかもしれないが、こうした努力を粘り強く続けることこそが、平和を守る唯一の道なのである。