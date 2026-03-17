WBC(ワールドベースボールクラシック)で侍ジャパンとして戦った森下翔太選手が自身のInstagramを16日に更新しました。

1次ラウンドでは主に代打を務め、チェコ戦で「1番・レフト」でスタメンとなった森下選手。ここで初ヒットを記録し、準々決勝へ向け弾みをつけました。

ベネズエラとの一戦はチームの主力である鈴木誠也選手が初回に盗塁で足を痛め途中交代。その代わりに出場した森下選手が、3回に3ランホームランを放ちチームを奮起させる逆転の一打となりました。しかし、ベネズエラ打線に最後は押され日本はベスト8で敗退となりました。

森下選手は英語と日本語で「最高のチームメイトと最高の応援団と共に世界一を目指して戦った事を誇りに思います！」とコメントしています。

▽以下、森下翔太選手の本文全文

It was an absolute honor to be part of such an amazing tournament.

Baseball is the greatest sport-it has the power to inspire people across the globe!

Deep respect to everyone who played for their country.

たくさんの応援ありがとうございました最高のチームメイトと最高の応援団と共に世界一を目指して戦った事を誇りに思います！結果としてはほんとに悔しいですが、もっとレベルアップして必ずリベンジしたいと思いますまた、このWBCを通して野球の面白さを沢山の人に知ってもらえたら嬉しいです！