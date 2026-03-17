西地区首位の長崎に大痛手…アキル・ミッチェルが左下腿三頭筋損傷で全治4～6週間

B1西地区の長崎ヴェルカは3月17日、アキル・ミッチェルを同日付でインジュアリーリスト（IL）に登録したことを発表した。

現在33歳のミッチェルは、206センチ106キロのパワーフォワード兼センター。バージニア大学からNBA下部Gリーグやヨーロッパ各国、オーストラリアや中国のクラブでもキャリアを重ねてきた。

昨年7月には横浜ビー・コルセアーズへの加入が発表されたが、ミッチェル側からの申し入れにより約2カ月ほどで契約解除。Bリーグでプレーすることなく退団し、中国のクラブへ。今シーズンから長崎に加入し初めてのB1の舞台に立つと、ここまで36試合すべてに先発出場。1試合平均8.8得点6.6リバウンド2.9アシスト1.1スティールを記録している。

同14日の琉球ゴールデンキングス戦でのウォーミングアップ中に負傷したミッチェルは左下腿三頭筋損傷と診断を受けた。クラブは全治は4～6週間と発表しており、最短復帰可能日は4月17日となっている。

現在35勝9敗で西地区首位につける長崎。インサイドの要の負傷離脱がレギュラーシーズン終盤戦にかけてどのような影響を及ぼしてくるか注目が集まる。

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