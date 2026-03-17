１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円４４銭前後と前日の午後５時時点に比べて１５銭程度のドル高・円安となっている。



この日も原油先物相場にらみの展開で「有事のドル買い」が根強かった。１６日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場は、ホルムズ海峡の航行状況が改善するとの期待感から４営業日ぶりに反落したが、依然として高止まりしていることからドル高・円安基調は変わらず。片山さつき財務相は閣議後の記者会見で、為替相場の変動に対して必要な措置を取る姿勢を改めて示したものの相場の反応は限定的だった。ドル円相場は午前１０時２０分すぎに１５９円４５銭まで上伸したあとは上値が重くなる場面もあったが、中東情勢の先行き不透明感が強いことから堅調地合いを維持。原油供給が滞るとの警戒感が拭えないなか、午後２時５０分以降は再び１５９円４０銭台での推移となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４７９ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８３円０３銭前後と同１円００銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS