若見えのつもりが“若作り”に？大人世代が迷いやすい「涙袋メイク」の正解バランス
最近はナチュラルメイクでも取り入れられることが増えた「涙袋メイク」。目元に立体感が出て、やわらかい印象をつくれるとして人気があります。一方で、大人世代が同じ感覚で取り入れると、どこか浮いた“若作り”な印象になることも。そこで今回は、大人世代が迷いやすい「涙袋メイク」の正解バランスを解説します。
涙袋を強調しすぎない
涙袋メイクは、影やハイライトでふくらみを演出する方法が一般的。ただし、影を濃く描きすぎたり、ハイライトを広く入れすぎたりすると、目元だけが目立ちやすくなります。
大人世代の場合は、涙袋を“つくる”というより、もともとの立体感をほんのり引き出す程度にとどめるのがポイントです。
ラメの粒感に注意する
若い世代向けの涙袋メイクでは、大きめのラメを使うこともありますが、大人世代では粒の大きいラメが浮いて見えることも。自然に見せたい場合は、細かいパールや控えめなツヤを選ぶと、目元の明るさを保ちながら落ち着いた印象に整えやすくなります。
“涙袋だけ”を強調しない
涙袋を際立たせようとすると、下まぶただけが強調され、目元のバランスが崩れてしまいます。若見えのポイントは、涙袋だけでなく、上まぶたの陰影やまつ毛とのバランスを整えること。目元全体で立体感をつくるのが自然な仕上がりのポイントです。
涙袋メイクは、取り入れ方次第で印象をやわらかく見せることができます。大切なのは強調することではなく、自然な立体感を整えること。ほんの少し控えめにするだけで、目元の印象は一段と洗練されます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヘア＆メイクアップアーティストなどの一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
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