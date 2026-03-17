17日の日経平均株価は前日比50.76円（-0.09％）安の5万3700.39円と4日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1005、値下がりは522、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は159.11円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が52.14円、東エレク <8035>が37.1円、フジクラ <5803>が34.26円、レーザーテク <6920>が26.07円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を32.09円押し上げ。次いでイビデン <4062>が23.40円、中外薬 <4519>が20.16円、ＴＤＫ <6762>が19.30円、第一三共 <4568>が16.50円と続いた。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は海運業で、以下、鉱業、石油・石炭、医薬品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、ガラス・土石が並んだ。



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