　17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　131101　　 -24.6　　　 48030
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 20144　　 -23.6　　　　4894
３. <1321> 野村日経平均　　 12941　　 -28.4　　　 55800
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10636　　　 0.4　　　 57130
５. <1671> ＷＴＩ原油　　　　9874　　 -32.8　　　　5139
６. <1360> 日経ベア２　　　　9796　　 -48.0　　　 120.2
７. <1306> 野村東証指数　　　9287　　　31.3　　　　3809
８. <1579> 日経ブル２　　　　8141　　　-9.1　　　 517.2
９. <1540> 純金信託　　　　　6202　　 -42.7　　　 23915
10. <1542> 純銀信託　　　　　4248　　 -40.4　　　 36030
11. <1699> 野村原油　　　　　3878　　 -36.0　　　 609.5
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2876　　 -18.5　　　 796.0
13. <2038> 原油先Ｗブル　　　2846　　 -42.8　　　　2826
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　2823　　　 7.5　　　　3129
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　2246　　 -39.3　　　　5550
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2049　　 -19.3　　　　 198
17. <1489> 日経高配５０　　　1847　　　-9.2　　　　3108
18. <1398> ＳＭＤリート　　　1770　　 -43.1　　　2017.0
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1722　　　35.1　　　 73820
20. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1700　　 -10.1　　　 61660
21. <200A> 野村日半導　　　　1672　　　-6.1　　　　3112
22. <2036> 金先物Ｗブル　　　1646　　 -51.6　　　235350
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　1547　　 -21.2　　　 55670
24. <1330> 上場日経平均　　　1336　　 -49.2　　　 55910
25. <1541> 純プラ信託　　　　1323　　　63.5　　　 10200
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1316　　 -35.6　　　2137.5
27. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1226　　 -40.7　　　 73390
28. <314A> ｉＳゴールド　　　1156　　 -51.8　　　 378.5
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　1145　　　-1.3　　　 766.1
30. <1356> ＴＰＸベア２　　　1136　　 -20.2　　　 146.2
31. <1358> 上場日経２倍　　　 934　　　-6.1　　　 91230
32. <1615> 野村東証銀行　　　 924　　 -69.5　　　 565.0
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 902　　 -26.5　　　 685.1
34. <1308> 上場東証指数　　　 884　　　48.8　　　　3764
35. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 867　　 -57.5　　　 371.5
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 751　　 -19.2　　　 55480
37. <1629> 野村商社卸売　　　 695　　 195.7　　　139500
38. <1328> 野村金連動　　　　 693　　 -64.9　　　 18950
39. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 581　　　-1.7　　　　 938
40. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 574　　 -58.1　　　　3847
41. <2039> 原油先物ベア　　　 513　　 -19.5　　　　 554
42. <1658> ｉＳ新興国株　　　 479　　1308.8　　　　3810
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 465　　 -18.1　　　　1068
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 452　　 -13.4　　　　2150
45. <1624> 野村機械　　　　　 450　　1566.7　　　 87790
46. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 426　　　-6.8　　　　1929
47. <1545> 野村ナスＨ無　　　 419　　 -42.8　　　 39520
48. <1571> 日経インバ　　　　 391　　 -62.4　　　　 384
49. <2559> ＭＸ全世界株　　　 341　　 -39.5　　　 26350
50. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 340　　 116.6　　　　1226
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


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