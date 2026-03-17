ETF売買代金ランキング＝17日大引け
17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 131101 -24.6 48030
２. <1357> 日経Ｄインバ 20144 -23.6 4894
３. <1321> 野村日経平均 12941 -28.4 55800
４. <1458> 楽天Ｗブル 10636 0.4 57130
５. <1671> ＷＴＩ原油 9874 -32.8 5139
６. <1360> 日経ベア２ 9796 -48.0 120.2
７. <1306> 野村東証指数 9287 31.3 3809
８. <1579> 日経ブル２ 8141 -9.1 517.2
９. <1540> 純金信託 6202 -42.7 23915
10. <1542> 純銀信託 4248 -40.4 36030
11. <1699> 野村原油 3878 -36.0 609.5
12. <1568> ＴＰＸブル 2876 -18.5 796.0
13. <2038> 原油先Ｗブル 2846 -42.8 2826
14. <2644> ＧＸ半導日株 2823 7.5 3129
15. <1329> ｉＳ日経 2246 -39.3 5550
16. <1459> 楽天Ｗベア 2049 -19.3 198
17. <1489> 日経高配５０ 1847 -9.2 3108
18. <1398> ＳＭＤリート 1770 -43.1 2017.0
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1722 35.1 73820
20. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1700 -10.1 61660
21. <200A> 野村日半導 1672 -6.1 3112
22. <2036> 金先物Ｗブル 1646 -51.6 235350
23. <1320> ｉＦ日経年１ 1547 -21.2 55670
24. <1330> 上場日経平均 1336 -49.2 55910
25. <1541> 純プラ信託 1323 63.5 10200
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1316 -35.6 2137.5
27. <1326> ＳＰＤＲ 1226 -40.7 73390
28. <314A> ｉＳゴールド 1156 -51.8 378.5
29. <1655> ｉＳ米国株 1145 -1.3 766.1
30. <1356> ＴＰＸベア２ 1136 -20.2 146.2
31. <1358> 上場日経２倍 934 -6.1 91230
32. <1615> 野村東証銀行 924 -69.5 565.0
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 902 -26.5 685.1
34. <1308> 上場東証指数 884 48.8 3764
35. <1475> ｉＳＴＰＸ 867 -57.5 371.5
36. <1346> ＭＸ２２５ 751 -19.2 55480
37. <1629> 野村商社卸売 695 195.7 139500
38. <1328> 野村金連動 693 -64.9 18950
39. <513A> ＧＸ防衛日株 581 -1.7 938
40. <1305> ｉＦＴＰ年１ 574 -58.1 3847
41. <2039> 原油先物ベア 513 -19.5 554
42. <1658> ｉＳ新興国株 479 1308.8 3810
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 465 -18.1 1068
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 452 -13.4 2150
45. <1624> 野村機械 450 1566.7 87790
46. <521A> ｉＦＦＮＧ金 426 -6.8 1929
47. <1545> 野村ナスＨ無 419 -42.8 39520
48. <1571> 日経インバ 391 -62.4 384
49. <2559> ＭＸ全世界株 341 -39.5 26350
50. <2865> ＧＸＮカバコ 340 116.6 1226
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 131101 -24.6 48030
２. <1357> 日経Ｄインバ 20144 -23.6 4894
３. <1321> 野村日経平均 12941 -28.4 55800
４. <1458> 楽天Ｗブル 10636 0.4 57130
５. <1671> ＷＴＩ原油 9874 -32.8 5139
６. <1360> 日経ベア２ 9796 -48.0 120.2
７. <1306> 野村東証指数 9287 31.3 3809
８. <1579> 日経ブル２ 8141 -9.1 517.2
９. <1540> 純金信託 6202 -42.7 23915
10. <1542> 純銀信託 4248 -40.4 36030
11. <1699> 野村原油 3878 -36.0 609.5
12. <1568> ＴＰＸブル 2876 -18.5 796.0
13. <2038> 原油先Ｗブル 2846 -42.8 2826
14. <2644> ＧＸ半導日株 2823 7.5 3129
15. <1329> ｉＳ日経 2246 -39.3 5550
16. <1459> 楽天Ｗベア 2049 -19.3 198
17. <1489> 日経高配５０ 1847 -9.2 3108
18. <1398> ＳＭＤリート 1770 -43.1 2017.0
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1722 35.1 73820
20. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1700 -10.1 61660
21. <200A> 野村日半導 1672 -6.1 3112
22. <2036> 金先物Ｗブル 1646 -51.6 235350
23. <1320> ｉＦ日経年１ 1547 -21.2 55670
24. <1330> 上場日経平均 1336 -49.2 55910
25. <1541> 純プラ信託 1323 63.5 10200
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1316 -35.6 2137.5
27. <1326> ＳＰＤＲ 1226 -40.7 73390
28. <314A> ｉＳゴールド 1156 -51.8 378.5
29. <1655> ｉＳ米国株 1145 -1.3 766.1
30. <1356> ＴＰＸベア２ 1136 -20.2 146.2
31. <1358> 上場日経２倍 934 -6.1 91230
32. <1615> 野村東証銀行 924 -69.5 565.0
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 902 -26.5 685.1
34. <1308> 上場東証指数 884 48.8 3764
35. <1475> ｉＳＴＰＸ 867 -57.5 371.5
36. <1346> ＭＸ２２５ 751 -19.2 55480
37. <1629> 野村商社卸売 695 195.7 139500
38. <1328> 野村金連動 693 -64.9 18950
39. <513A> ＧＸ防衛日株 581 -1.7 938
40. <1305> ｉＦＴＰ年１ 574 -58.1 3847
41. <2039> 原油先物ベア 513 -19.5 554
42. <1658> ｉＳ新興国株 479 1308.8 3810
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 465 -18.1 1068
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 452 -13.4 2150
45. <1624> 野村機械 450 1566.7 87790
46. <521A> ｉＦＦＮＧ金 426 -6.8 1929
47. <1545> 野村ナスＨ無 419 -42.8 39520
48. <1571> 日経インバ 391 -62.4 384
49. <2559> ＭＸ全世界株 341 -39.5 26350
50. <2865> ＧＸＮカバコ 340 116.6 1226
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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