17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数215、値下がり銘柄数337と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、インフォメティス<281A>、イメージ情報開発<3803>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、アスタリスク<6522>がストップ高。ブレインズテクノロジー<4075>、ステラファーマ<4888>は一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、アストロスケールホールディングス<186A>、パワーエックス<485A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、オキサイド<6521>など10銘柄は昨年来高値を更新。ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、学びエイド<184A>、笑美面<9237>、オプロ<228A>、フェニックスバイオ<6190>は値上がり率上位に買われた。



一方、ソフトフロントホールディングス<2321>、オンコリスバイオファーマ<4588>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ安。ＪＳＨ<150A>、グランディーズ<3261>、モルフォ<3653>、フラー<387A>、ヘッドウォータース<4011>など12銘柄は昨年来安値を更新。アールプランナー<2983>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ノイルイミューン・バイオテック<4893>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>は値下がり率上位に売られた。



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