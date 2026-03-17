マリモ地方創生リート投資法人 <3470> [東証Ｒ] が3月17日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年6月期の経常利益を従来予想の7.6億円→8.5億円(前期は8.3億円)に12.1％上方修正し、一転して2.2％増益見通しとなった。



業績好調に伴い、分配金を従来計画の3189円→3501円(前期は3206円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本件は、本日付「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ」において公表した国内不動産信託受益権（アルティザ相武台）の譲渡の決定に伴い、当該譲渡に伴う譲渡益の計上により、2026年2月19日付「2025年12月期 決算短信(ＲＥＩＴ)」において公表した2026年6月期(第20期)及び2026年12月期(第21期)の運用状況の予想及び分配金の予想の1口当たり予想分配金が5％以上変動することから当該各予想の修正を行うものです。



本件は、本日付「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ」において公表した国内不動産信託受益権（アルティザ相武台）の譲渡の決定に伴い、当該譲渡に伴う譲渡益の計上により、2026年2月19日付「2025年12月期 決算短信(ＲＥＩＴ)」において公表した2026年6月期(第20期)及び2026年12月期(第21期)の運用状況の予想及び分配金の予想の1口当たり予想分配金が5％以上変動することから当該各予想の修正を行うものです。

