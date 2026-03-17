17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比27.4％減の2835億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.3％減の2043億円だった。



個別ではｉシェアーズ 高格付け日本円社債 ＥＴＦ <515A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> 、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> が新安値。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.89％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が5.60％高、ＮＥＸＴ インドブル <2046> が3.52％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.44％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> は8.58％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> は8.34％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.02％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> は3.44％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は3.12％安と大幅に下落した。



日経平均株価が50円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1311億100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1899億9600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が201億4400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が129億4100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が106億3600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が97億9600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が81億4100万円の売買代金となった。



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