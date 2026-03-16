本命なの？遊びなの？男性の「本気度」を示す３つの証拠
好きな男性が自分のことをどう思っているのか、できるだけ早く知りたいものです。そこで今回は、あなたが本命なのか遊びなのか、男性の「本気度」示す３つの証拠を紹介します。
LINEの返信が早い上に丁寧
連絡の取り方には男性の本気度が表れます。忙しい時でもすぐ返信してくれる、夜遅くても丁寧に返してくれる、絵文字や写真を使って会話を盛り上げようとするなどの行動が見られるなら、あなたを最優先に考えている証拠。本気の男性は「今日彼女とどんな会話ができるかな」とワクワクしながらスマホをチェックしているものです。
２人の会話を細かい部分まで記憶している
本気の男性は、あなたとの何気ない会話を驚くほど覚えています。「前に好きって言ってたあの映画、見てきたよ」「この前話してた悩み、解決した？」など、あなたが軽く話したことを覚えていて、次に会ったときに触れてくるのは本気サイン。逆に、毎回同じ質問をされたり、あなたの大事な話を忘れられたりするなら、残念ながら"その程度の相手"かもしれません。
周囲の人にあなたを紹介しようとする
男性が本気か遊びかで決定的に変わる行動が、あなたを大切な人に会わせようとするかどうかです。「今度友達と飲むんだけど、一緒に来ない？」「実家に行くんだけど、一緒に行く？」と誘ってくるなら超本気。男性は本気で好きな女性を、自分の“内なる世界”に招き入れようとします。
好きな男性の本気度を見極めたいなら、ぜひ今回紹介した３つのポイントを参考に男性の言動をよく観察してみてくださいね。
🌼本心がバレバレ。男性が好きな女性に無意識に出す「本命サイン」