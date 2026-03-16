誰かに話したりしない。男性の本命サインは“秘密の扱い方”に出る
恋愛では「信頼」が大事。そして信頼は言葉より行動に出ます。そのひとつが“秘密の扱い方”。男性の本命サインは、本命女性の話をどう扱うかに表れるものです。
話を口外しない
本命女性が打ち明けたことを、男性は友人との会話の話題にしません。なぜなら信頼を守りたいから。男性は本命相手ほどプライベートな情報を慎重に扱います。
冗談やからかいのネタにしない
本命女性が打ち明けた悩みや弱みを男性が笑い話にしないのは、本命女性の気持ちを理解したい、寄り添ってあげたいと真剣に思っているからです。それよりも安心して話せる空気を作って、気持ちを軽くさせようとしてくれるでしょう。
聞いたことを記憶している
本命女性が打ち明けた話を、男性は忘れず大切に扱います。女性のことを信頼関係の中で見ている証拠と言え、話の重みを十分に理解している証拠です。
本気の恋は、何でも安心して話せる関係から生まれるもの。男性に今回挙げた内容が当てはまるなら、あなたのことを信頼していますし、間違いなくあなたを本命視していると言えます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「返信遅くてごめん」連絡頻度では測れない“大人の本命LINE”の見極め方