奈良ドリーマーズが4選手の引退と小川晴生の期限付き移籍終了を発表

16日（月）、V.LEAGUE MEN （Vリーグ男子 ）の奈良ドリーマーズは、持下瑞貴（26）、飯嶋直樹（27）、岡本伊武己（23）、中野将太（30）の4選手の引退と小川晴生（21）の退団を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今シーズンのVリーグ男子西地区で5位につけている奈良。レギュラーシーズンあと2試合を残しているものの、プレーオフ進出はかなわなかった。来シーズンは新たに発足する日本バレーボールリーグへの参加が発表されている奈良だが、このタイミングで複数選手の退団が決まった。

ミドルブロッカーの持下は、甲南大学卒業後に兵庫デルフィーノを経て入団し、2シーズンにわたりプレー。今季はここまでVリーグ男子10試合にベンチ入りしている。

同じくMBの飯嶋は小樽商科大学を卒業後、琉球BlueSeasを経て2023年に入団。今季は5試合にベンチ入りし、12得点を記録している。

岡本は大阪教育大学在学中の2022-23シーズンに加入し、4シーズン在籍。今季は23試合にベンチ入りし、43得点を挙げるなど若さあふれるプレーを見せた。

セッターの中野は、大阪商業大学を卒業後に兵庫デルフィーノを経て2024年に入団。今季は24試合にベンチ入りし、2シーズンに渡り司令塔としてチームを支えた。

一方、小川は2026年1月に近畿クラブスフィーダから期限付き移籍で加入。近畿大学在学中ながら15試合に出場し、123得点を記録する活躍を見せた。4月からは大学に戻りプレーをする予定となっている。

5選手はクラブを通してコメントを発表している。

■持下瑞貴

「このたび、奈良ドリーマーズを退団することとなりました。奈良ドリーマーズでは2シーズンお世話になりました。支えてくださったファンの皆様、チームメイト、そしてサポートしてくださったスタッフの皆様ありがとうございました。奈良ドリーマーズでは様々な経験をさせていただきました。奈良で得た学びや、素晴らしい仲間と出会えたことは、私の人生において大きな財産です。最後になりますが、奈良ドリーマーズの益々の発展を心より願っております。2年間、本当にありがとうございました」

■飯嶋直樹

「これまで3年間、奈良ドリーマーズとして活動してきましたが、この度引退することを決めました。たくさんの応援や支えがあったからこそ、ここまで続けることができました。本当にありがとうございました。奈良ドリーマーズを通して得た経験や出会いは、これからの人生でも大切にしていきます。今後ともよろしくお願いします」

■岡本伊武己

「平素より奈良ドリーマーズへの多大なる応援、誠にありがとうございます。この度、私は今シーズンをもちまして現役を引退することを決意いたしました。私がチームに加入したのは、’22-’23シーズン前の夏でした。高校で一度バレーを引退し、当時大学2年生だった私を温かく迎え入れ、多くの出場機会を与えてくださったチームには心から感謝しています。全国各地での多くの出会いや、素晴らしい選手と共にVリーグの舞台で戦えたこと。このチームで過ごした4シーズンは、今までの平凡な私の人生において非常に異質で、かけがえのない時間であったと深く実感しています。伝えたいことは山ほどありますが、一番は出会えたすべての方々への感謝です。すでに引退された元チームメイト、V3時代に戦った東地区の選手たち、応援してくださるファンの皆様、そして今のチームメイト。自分とは異なる背景や色を持つ方々と多く出会えたからこそ、視野が広がり、人間として成長することができました。本当にありがとうございます。結びに、これまでバレーボール選手としての私を応援していただいたファンの皆様、本当にありがとうございました。一選手に過ぎない私でしたが、皆様の厚いご声援があったからこそ、今日まで走り抜けることができました。なかなかお会いできなくなった方も含め、全国での皆様との一つひとつの出会いを覚えています。

どれも大切な一期一会でしたね。私はこのチームを去りますが、またいつか、何かの機会でお会いできることを楽しみにしています。今まで本当にありがとうございました。p.s.僕は言葉にするのが好きで、つい書きすぎました^_^」

■中野将太

「この度、現役を引退することを決めました。奈良ドリーマーズでの2年間という短い間でしたが、自分にとってたくさんのことを学ばせてもらった時間でした。いつも応援してくださったファンの皆さま、支えてくださったチーム関係者の皆さまには心から感謝しております。前チームから含めると約9年間、Vリーグという舞台でプレーできたことを嬉しく思います。本当にありがとうございました」

■小川晴生

「このたび、期限付き移籍の契約期間満了に伴い退団するとになりました。短い期間ではありましたが、チームメイトやスタッフの皆様に支えていただき、とても充実した時間を過ごすことができました。また、温かい声援を送ってくださったファンの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。4月からは大学バレーも始まりますのでそちらの応援もよろしくお願いします。本当にありがとうございました」