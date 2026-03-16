関係性は変わるけど…。男性が結婚後も「変わらないで」と思っていること
恋人関係と結婚関係とでは２人の関係性において変わる部分もありますし、人によってはライフスタイルそのものが変わることもあるでしょう。
でも、それが原因で愛情が冷めていってしまうケースも少なくありません。
そこで今回は、男性が結婚後も彼女に対して「変わらないで」と思っていることを紹介します。
｜身だしなみ
家の中でまで完璧に身だしなみを整えておく必要はありませんが、家にいる時は「常にすっぴん」「常にダサい部屋着」という状態だと、男性に「女っぽさがなくなった」と感じさせてしまうことも。
｜普段の言動
結婚すると家族という意識が働くため、男性に対して恋人関係の時ほど気を遣わなくなることも。
例えば名前を呼ばなくなったり、お願い口調が命令口調に変わってしまったりなどしていては、男性の愛情が冷めてしまう恐れもあるので、恋愛関係の時と同じような言動をしていきましょう。
｜自分への態度
結婚後に男性から何かしてもらった時、「結婚しているのだから当たり前」という態度を見せるのは絶対にやめましょう。
そういう態度をしていると、そうなると旦那も「妻のために」とは思えなくなっていくので、次第に夫婦関係が悪化していくのは目に見えています。
特に結婚関係においてこそ、お互いに「ありがとう」と感謝し合うことが大切です。
結婚によって女っぽさや恋人時代の気持ちを忘れてしまわないように、ぜひ今回紹介したポイントには気をつけていきましょうね。
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