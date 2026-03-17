二瓶有加「人生で初めて痴漢に遭いました」“被害”告白して怒りにじませる
俳優でタレントの二瓶有加（30）が17日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「人生で初めて痴漢に遭いました」と題した動画で、その“被害”を告白した。
【動画】「痴漢に遭いました」“被害”の様子を明かし、怒りをにじませた二瓶有加
「この前、飛行機で痴漢に遭いました」と切り出した二瓶。両サイドに人がいる真ん中の座席で、前日の仕事が遅かったこともあって寝ていたという。
肘掛けに手を置いて寝ていたところ「パって目が覚めたら隣の知らないおじさんがずっと手をこうやって」と、手の甲を指で触られる仕草を示した。
「間違って触っちゃってんのかなと思った」と、知らない間に触ってしまっていることも考えたというが、「半分寝たふりをしながらパって見たらもう私の手をこうやって」と、手に触っている仕草を再現した。
「これは意図的に触られていると思った」と確信に変わったという。手を払いのけたところ、触るのをやめたと伝えた。着陸まで40分あったというが、「おじさんのことをずっと見ていた」と振り返った。
その後、自分が仕事で飛行機に乗っていたことや自身の時間を取られたくないという気持ちもあって取り押さえなかったものの、航空会社に対しては「多分あれは痴漢です。私が寝ていたら手をスリスリされていました」と報告したという。
動画ではその後も「このちょっとしたその相手のスケベ心というのが本当に腹が立った」などと怒りをにじませていた。
【動画】「痴漢に遭いました」“被害”の様子を明かし、怒りをにじませた二瓶有加
「この前、飛行機で痴漢に遭いました」と切り出した二瓶。両サイドに人がいる真ん中の座席で、前日の仕事が遅かったこともあって寝ていたという。
肘掛けに手を置いて寝ていたところ「パって目が覚めたら隣の知らないおじさんがずっと手をこうやって」と、手の甲を指で触られる仕草を示した。
「これは意図的に触られていると思った」と確信に変わったという。手を払いのけたところ、触るのをやめたと伝えた。着陸まで40分あったというが、「おじさんのことをずっと見ていた」と振り返った。
その後、自分が仕事で飛行機に乗っていたことや自身の時間を取られたくないという気持ちもあって取り押さえなかったものの、航空会社に対しては「多分あれは痴漢です。私が寝ていたら手をスリスリされていました」と報告したという。
動画ではその後も「このちょっとしたその相手のスケベ心というのが本当に腹が立った」などと怒りをにじませていた。