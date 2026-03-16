後ろ姿で差がつく。スーパーロング歴10年の美髪ライターが選ぶ“大人髪が整う”おすすめシャントリ３選
年齢を重ねるほど、「髪の質感」で印象が大きく変わるもの。顔のメイク以上に、後ろ姿の髪のツヤやまとまりが若々しい印象を左右することも少なくありません。そこで今回は、スーパーロング歴10年の美髪ライターとして日々ヘアケアを研究する中で、「これは良い」と感じたシャンプー＆トリートメントを厳選して3セット紹介します。毎日のケアを見直して、ツヤのある美髪をめざしましょう。
人気のアンドビーヘアからダメージケアに特化したシャントリが登場
ダメージが蓄積した髪は、うねりや広がりが目立ちやすく、スタイリングでもまとまりづらくなりがち。大人髪でもよく聞く悩みのひとつです。そんな人に注目したいのが、2025年10月に登場したアンドビーヘアのダメージケアシリーズ。
▲アンドビーヘア（左）「ダメージケア シャンプー」400ml ￥1,760（税込）（右）「リペアレスキュー トリートメント」 200g ￥1,760（税込）
泡立ちの良い植物由来の洗浄成分が、頭皮の余分な皮脂や汚れを浮かせながらやさしく洗浄。きしみやすいダメージヘアでも絡まりにくく、なめらかな指通りに洗い上がります。弱酸性処方で日本人の髪質に合わせた設計なのも特徴。さらにナノカプセル内部補修成分が髪内部にアプローチし、パサつきやハリ不足のケアにも役立ちます。
「ザ モイ」から始めるサロン専売品の本格ケア
サロン専売ブランドとして人気の「ザ モイ」からも、使ってよかったシャントリを紹介します。自然由来成分にこだわった処方で、使い続けるほど髪の質感が整っていくのを感じやすいのが魅力。本格ヘアケアを始めたい人にもおすすめです。
▲ザ モイ（左）「シャンプー メロウアウト」 250ml ￥3,300（税込） （右）「VGセラム ディープブレス」 100ml ￥2,420（税込）
濃密な泡が汚れをやさしく吸着し、地肌から毛先までうるおいで包み込むように洗浄。シャンプー時に指の腹で地肌をゆっくりほぐすようにマッサージすると、心地よいケアタイムになります。トリートメントはキューティクルを整えるケアアイテムで、いつものトリートメントに重ねて使うタイプ。２分ほど置いて流すだけで、手軽に本格ケアができます。
ボリューム不足の大人髪に。ハリ・コシを支えるピオラのシャントリ
年齢とともに増える悩みが、髪のボリューム不足。根元がペタッとしてしまうと、全体の印象まで重く見えがちです。そんな大人髪におすすめしたいのが「ピオラ」のボリュームケアシリーズ。
▲ピオラ（右）「ボタニカルボリュームシャンプー（ジャスミン＆イランイランの香り）」 450g ￥2,200（税込） （左）「ボタニカルボリュームトリートメント（ジャスミン＆イランイランの香り）」 450g ￥2,200（税込）
弾力のある泡が頭皮環境を整えながら汚れをやさしくオフ。加水分解ケラチンやビワ葉エキスなどの美容液成分がハリ・コシをサポートします。３種のセラミドによる補修ケアも特徴。トリートメントにはアルガンオイルなど６種の植物オイルを配合し、ツヤ感のある髪へ導きます。
今回紹介したシャントリは、大人髪の悩みに寄り添うアイテムばかり。髪のツヤやまとまりが整うと、後ろ姿の印象も大きく変わります。メイクだけでなく、日々のヘアケアを見直すことも印象アップの近道。自分の髪質や悩みに合ったシャントリを見つけて、ぜひケアを続けてみてください。＜text＆photo：Chami＞
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