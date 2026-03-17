文部科学省は２０２７年度実施の全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）で、全教科をオンライン出題に移行した上で、国語の出題の一部で問題用紙を併用する方針を固めた。

現在の学習用端末画面では、児童生徒が長文を読み取りづらい恐れがあり、紙を使うことで学力を適切に測る考えだ。

文科省は１７日の有識者会議で、紙の一部併用を含んだ実施案を示す。全国学力テストは、小６と中３の計約２００万人が対象。国語と算数・数学は毎年４月、理科と中学英語は原則、３年に１回実施している。

端末で出題・解答する形式は「ＣＢＴ（＝Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｂａｓｅｄ Ｔｅｓｔｉｎｇ）」と呼ばれる。２７年度からは、全教科でＣＢＴへの全面移行が計画され、中学の国語では聞き取りテストも初導入される。ただ、小中学校とも国語では問題文が長く、複数の資料を読み取る必要があり、紙の問題用紙を組み合わせることにした。

全国学力テストのＣＢＴ化は、動画や音声を取り入れた出題で多面的に学力を測ることができ、経年変化が分析しやすくなる利点がある。一方で、端末画面は一覧性が低く、長い文章や複数の資料を読み取るにはスクロールが必要になる場合がある。同じ出題内容でも表示方法によっては、紙よりもＣＢＴの方が成績が低くなる調査結果もある。