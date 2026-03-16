若見えする人は“細すぎデニム”を選ばない。40代・50代を美脚に見せる「デニム選び」のコツ
デニムは定番アイテムだからこそ、長く同じ形を履き続けているという人は少なくないでしょう。特にスキニーデニムは、一時期の定番として持っている人も多いのではないでしょうか？ただ、40代・50代になると、その“細すぎるシルエット”がコーデ全体のバランスを難しくしてしまうことがあります。そこで今回は、おしゃれ＆美脚に見せる「デニム選び」のコツを解説します。
細すぎるデニムは脚の弱点を強調しすぎる
脚を細く見せるアイテムとしてかつて人気だったスキニーデニム。ただ、ぴったりとしたシルエットは脚の弱点がそのまま出やすくなります。
トップスがゆったりしていると、上が大きく下が細いというシルエットになり、全体のバランスが少し古い印象に。結果として、脚をすっきり見せるというより、コーディネートのバランスが難しくなる場合があります。
今っぽ美脚デニムは“少しゆとり”がある
最近のおしゃれな人のデニムを見ると、脚にぴったり張り付く形ではなく、例えばストレートデニムや、ややゆとりのあるテーパードデニムのように少しゆとりのあるシルエットが増えています。
脚のラインを拾いすぎないため、自然な縦ライン効果が得られるのが魅力。結果として、脚がまっすぐに見えやすくなります。
デニム選びで意識したい３つのポイント
今っぽくて美脚に見せてくれるデニムを選びたいなら、３つのポイントを意識しましょう。まず、脚にぴったり張り付かないシルエットを選ぶこと。次に、股上が浅すぎないデザインを選ぶこと。そして、裾が少しすっきり見える長さを意識することです。これらを押さえるだけで、おしゃれ感UPにつながるだけでなく、脚のラインが自然に整って見えるようになります。
40代・50代のデニムは、細さよりバランスが大切。脚のラインを強調しすぎないシルエットを選ぶことで、自然と今のバランスに近づきます。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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