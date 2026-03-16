太もものラインが変わる。内もも＆外ももを“一気に”鍛える簡単エクササイズ
太ももは体重だけでなく、筋肉の使い方によって印象が大きく変わる部位。とくに内ももと外もものバランスが崩れると、脚のラインはぼんやり見えやすくなります。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ダブルレッグリフト】。横向きの姿勢で両脚を持ち上げるシンプルな動きですが、内ももと外ももを同時に刺激できるのが特徴。脚のラインを整える感覚をつかみやすいエクササイズです。
【STEP１】姿勢を整える
【STEP２】両脚を持ち上げる
息を吐きながら両脚を同時に持ち上げます。脚は高く上げようとせず、太ももの内側を軽く締める意識で。お腹に力を入れ、腰が反らないように体幹を安定させましょう。
【STEP３】ゆっくり下ろす
持ち上げた脚をゆっくり下ろします。脚を落とさず、コントロールするように戻すのがポイント。10回を目安に行い、反対側も同様に行います。
▶効かせるコツ
脚を高く上げることよりも、骨盤を動かさないことを優先しましょう。太ももの内側を軽く締めたまま動かすと、内ももと外ももが同時に働きやすくなります。呼吸を止めず、ゆっくり動かすことを意識してください。
脚のラインは強い運動をしなくても、内ももと外ももの筋肉を正しく使うことで少しずつ整っていきます。無理のない回数から、ぜひ習慣に取り入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIにより作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
🌼脚の印象が変わっていく。１日１分【太もも・ふくらはぎを同時に引き締める】簡単習慣