二宮和也、嵐ライブから「WBC」アメリカに向かうスケジュールに驚きの声「多忙すぎ」「移動だけで1日かかるのびっくり」

二宮和也、嵐ライブから「WBC」アメリカに向かうスケジュールに驚きの声「多忙すぎ」「移動だけで1日かかるのびっくり」