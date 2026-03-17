二宮和也、嵐ライブから「WBC」アメリカに向かうスケジュールに驚きの声「多忙すぎ」「移動だけで1日かかるのびっくり」
【モデルプレス＝2026/03/17】嵐の二宮和也が3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。『ワールド・ベースボール・クラシック（以下、WBC）』の中継のため、アメリカ・マイアミに到着したことを伝え、反響を呼んでいる。
【写真】“移動時間1日”ニノが感動したフライト中の景色
嵐は3月13日〜15日にかけて北海道・大和ハウス プレミストドームにて「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」を開催。そして、日付が変わった16日の0時36分に二宮は「では、マイアミに行ってきます」と「WBC」の中継のため日本からアメリカに飛び立ったことを報告した。フライト中も「どこ飛んでるかわかってないけど広大過ぎて感動、、、、」（21時27分）、日付が変わった17日には「めっちゃ雪です」（0時43分）と窓から見える景色をファンと共有。また、二宮は同日の雪の様子を伝える投稿を引用し「トランジット中です！」（1時16分）と記していた。そして、同日の10時11分に「ようやく到着」と写真と共に会場到着を報告。二宮は「移動時間はしっかり1日でした笑」とアメリカの会場到着までに掛かった時間を綴っていた。
この投稿には「多忙すぎてびっくり」「長旅お疲れ様」「無事到着して何より」「ハードスジュールすぎる」「移動だけで1日かかるのびっくり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】“移動時間1日”ニノが感動したフライト中の景色
◆二宮和也、嵐ライブからアメリカへの移動の様子公開
嵐は3月13日〜15日にかけて北海道・大和ハウス プレミストドームにて「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」を開催。そして、日付が変わった16日の0時36分に二宮は「では、マイアミに行ってきます」と「WBC」の中継のため日本からアメリカに飛び立ったことを報告した。フライト中も「どこ飛んでるかわかってないけど広大過ぎて感動、、、、」（21時27分）、日付が変わった17日には「めっちゃ雪です」（0時43分）と窓から見える景色をファンと共有。また、二宮は同日の雪の様子を伝える投稿を引用し「トランジット中です！」（1時16分）と記していた。そして、同日の10時11分に「ようやく到着」と写真と共に会場到着を報告。二宮は「移動時間はしっかり1日でした笑」とアメリカの会場到着までに掛かった時間を綴っていた。
◆二宮和也の投稿に反響
この投稿には「多忙すぎてびっくり」「長旅お疲れ様」「無事到着して何より」「ハードスジュールすぎる」「移動だけで1日かかるのびっくり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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