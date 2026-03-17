xiangyu、新曲「結局シャリ」リリースパーティー開催決定
xiangyuが4月23日に、シングル「結局シャリ」のリリースパーティーを東京・下北沢SPREADにて開催する。
「結局シャリ」は1月23日にリリースされたxiangyuのシングル。“寿司屋で結局いちばん口にしているのはシャリでは？”という素朴な疑問をテーマにしたユニークな一曲で、重厚感のあるベースを軸にドリルミュージックをベースとしたサウンドが特徴となっている。
本イベントでは、xiangyu（Vo. xiangyu / MANIP・DJ：Gimgigam）によるライブパフォーマンスに加え、DJとしてPARKGOLF、食品まつり a.k.a foodmanの出演が決定している。
また本イベントのフライヤーは、ドローイングやペインティング、廃材を使ったオブジェなど多彩な表現で注目を集めるアーティストNAZEが担当。
会場内にはNAZE（Nёё）によるブースの出店も予定されており、「結局シャリ」の世界観を体感できるリリースパーティーとなりそうだ。チケットは現在発売中。
＜xiangyu “結局シャリ” リリースパーティー＞
日時：2026年4月23日（木）OPEN 18:30/ START 19:00
チケット：Ticket AD：\3,500＋1D / DOOR \4,000＋1D
会場：下北沢SPREAD
出演：[LIVE] xiangyu
[DJ] PARKGOLF、食品まつりa.k.a foodman
[ブース] NAZE(Nёё)
チケットリンク：https://livepocket.jp/e/kekkyokushari
関連リンク
◆xiangyu オフィシャルLitLink