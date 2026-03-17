xiangyuが4月23日に、シングル「結局シャリ」のリリースパーティーを東京・下北沢SPREADにて開催する。

「結局シャリ」は1月23日にリリースされたxiangyuのシングル。“寿司屋で結局いちばん口にしているのはシャリでは？”という素朴な疑問をテーマにしたユニークな一曲で、重厚感のあるベースを軸にドリルミュージックをベースとしたサウンドが特徴となっている。

本イベントでは、xiangyu（Vo. xiangyu / MANIP・DJ：Gimgigam）によるライブパフォーマンスに加え、DJとしてPARKGOLF、食品まつり a.k.a foodmanの出演が決定している。

また本イベントのフライヤーは、ドローイングやペインティング、廃材を使ったオブジェなど多彩な表現で注目を集めるアーティストNAZEが担当。

会場内にはNAZE（Nёё）によるブースの出店も予定されており、「結局シャリ」の世界観を体感できるリリースパーティーとなりそうだ。チケットは現在発売中。

＜xiangyu “結局シャリ” リリースパーティー＞

日時：2026年4月23日（木）OPEN 18:30/ START 19:00

チケット：Ticket AD：\3,500＋1D / DOOR \4,000＋1D

会場：下北沢SPREAD

出演：[LIVE] xiangyu

[DJ] PARKGOLF、食品まつりa.k.a foodman

[ブース] NAZE(Nёё)

チケットリンク：https://livepocket.jp/e/kekkyokushari