ドジャースに再合流

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退した。ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）にチームに合流。早速ファンサービスを見せていた。

大谷はキャンプを行うアリゾナ州グレンデールの球団施設で、チームに再合流。ドジャースファンの前に姿を見せるとサイン攻めに。キャップを後ろ前に被った大谷がペンを走らせていたのは、自身のボブルヘッド人形だった。

カスタムボブルヘッド制作会社「Bobbleheadz」の公式インスタグラムが「オオタニがボブル（ヘッド）にサインした！」「おめでとう、相棒!!!」と文面に綴り、実際の場面を公開。WBCから早速チームへ帰還した大谷の姿に熱い視線が注がれていた。

「おかえりなさい！」

「この動画も見たい（笑）」

「めっちゃ近いじゃん」

「彼は良くなってきているようだね」

「まじかよ」

「さっき飛行機で着いたところなの？」

WBCでは4試合で6安打3本塁打7打点、打率.462と打線を牽引したが、チームは準々決勝でベネズエラに5-8で敗れた。敗戦後、ナインには「また会おうね」と誓ったことを明かし、28年ロス五輪など今後の代表活動については「代表戦はもちろん、リベンジというか、挑戦したい」と意欲的だった。



（THE ANSWER編集部）