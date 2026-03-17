hitomiが、リライトされた歌詞で自身の代表曲を再歌唱する「Re:light Project」の第2弾「体温（蹲）」のPVが公開された。

本作は、過去に発表してきた数々のMVの中で歌うhitomiが、次々にリップシンクしていく映像作品となっている。

使用されたMVは、1994年から2015年までにリリースされた以下の25曲。

〈使用楽曲リスト / ※登場順〉

・体温（original ver. / 1999年）

・LOVE 2000（2000年）

・GO TO THE TOP（1995年）

・by myself（1996年）

・バラユメ collaboration with MAX（2014年）

・CANDY GIRL（1995年）

・Journey（2015年）

・PRETTY EYES（1997年）

・Someday（1999年）

・Progress（1998年）

・problem（1997年）

・Japanese girl（2005年）

・Let’s Play Winter（1994年）

・BUSY NOW（1997年）

・WISH（1999年）

・SPEED☆STAR（2004年）

・innocence（2001年）

・Love Angel（2005年）

・空（1998年）

・INNER CHILD（2001年）

・MARIA（2000年）

・flow（2002年）

・IS IT YOU?（2001年）

・キミにKISS（2000年）

・WE ARE “LONELY GIRL” （1995年）

歌詞をリライトしたのは、アーティストとして共に同じ時代を歩んできた持田香織。hitomi本人から直接オファーをし、実現した。

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〈持田香織 / コメント〉

この度hitomiさんの歌詞のリライトのお話を頂き貴重な体験をさせてもらいましたこと心より感謝申し上げます。既に素晴らしき作品として存在されているものを新たに書き上げることは大変恐縮するおもいでありましたが、微力ながらお力になれればと参加させていただきました。

書き連ねた言葉、hitomiさんの歌声により温もりを纏って完成されましたこと尊敬と幸甚に存じます。聴いてくださる方々に素晴らしい時間がありますように。

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なお、hitomiは、3月28日に東京・渋谷で＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞を開催。それに先駆けて行われるレーベルメイトのNikoんとのツーマン東名阪ツアー＜hitomiとNikoん / LIVE TOUR 2026＞は、残すところ、3月18日の東京ファイナル公演のみ。いずれもチケット発売中だ。

【リリース情報】

Re:light Project 第2弾 「体温（蹲）」配信中

各配信リンク：https://hitomi.lnk.to/taion_re-light Re:light Project 第1弾 「there is…（LOVE）」配信中

Re:written by 伴都美子（Do As Inifinity）

各配信リンク：https://hitomi.lnk.to/there-is…_re-light

Lip Sync Video：https://youtu.be/XwGCc6BfhQ8

【ライブ情報】

＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞

2026年3月28日(土) / 東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

17:00 開場 / 17:30 開演

チケット（指定席・グッズ付きは全てソールドアウト）：

通常スタンディング：9,500円（別途ドリンク代）

【ローソンチケット】 https://l-tike.com/hitomi/

【チケットぴあ】 https://w.pia.jp/t/hitomi/

【イープラス】https://eplus.jp/hitomi2026/ ＜hitomiとNikoん / LIVE TOUR 2026 FINAL公演＞

2026年3月18日(水) / 東京都・新代田 LIVE HOUSE FEVER

18:00 開場 / 19:00 開演

出演者：hitomi（BAND SET）、Nikoん

チケット：3,900円（別途ドリンク代）

【ローソンチケット】https://l-tike.com/hitomi-nikon/

【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/hitomi-nikon-o/

【イープラス】https://eplus.jp/hitomi_niko-n/

※ 3/28(土)に東京・渋谷/duo MUSIC EXCHANGEで開催されるhitomiのワンマン公演、あるいは、3/21(土)に東京・渋谷/O-EASTで開催されるNikoんのワンマン公演、いずれかのチケットをお持ちの方は、当日、会場にて1,000円キャッシュバック