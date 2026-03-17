韓国の崔泰源（チェ・テウォン）SKグループ会長が16日（現地時間）、米国サンノゼで開かれたエヌビディア（NVIDIA）の年次開発者カンファレンス「GTC（GPU Technology Conference）2026」の展示場で、記者団に対し、2030年まで世界的なチップ不足現象が続くとの見解を明らかにした。

崔会長は「供給不足の問題はウェハ不足に起因するが、より多くのウェハを確保するには少なくとも4〜5年かかる」とし、「2030年まで（業界全般で）供給が20％以上不足するだろう」と展望した。また、「価格安定のために最善を尽くす」とし、「SKハイニックスの（クァク・ノジョン）最高経営責任者（CEO）が、DRAM価格の安定化に向けた新しい計画をまもなく発表すると承知している」と付け加えた。

崔会長は、生産設備を米国に移転する可能性については否定した。同氏は「望むからといって（海外工場を）簡単に拡張できるものではない。電力・用水・建設・人材などの条件が整わなければならない」とし、「韓国はすでに基盤が固まっており迅速に対応できるため、我々は韓国に集中している」と答えた。

高帯域幅メモリー（HBM）市場の展望については、「人工知能（AI）にはグラフィックス処理装置（GPU）が必要であり、GPUにはHBMが不可欠だ。最善を尽くす」としながらも、「HBMに集中しすぎると一般のDRAMが不足し、スマートフォンやPCなど既存の産業に影響が及ぶ」と懸念を示した。

SKハイニックスの米国預託証券（ADR）上場の可能性については、「上場を検討している」とし、「（ADR上場が決まれば）韓国の株主だけでなく、米国やグローバルの株主の目に触れることになり、よりグローバルな会社になれるだろう」と言及した。

エヌビディアのジェンスン・フアンCEOと会う計画があるかという質問には、「エヌビディアは我々の大きな顧客の一つだ」とし、「面会が実現することを望んでおり、他の企業とも会う予定だ」と語った。

SKハイニックスは17日の取引開始直後に3．70％上昇し、101万ウォンまで値上がりして「100万ニックス」を回復する場面もあった。