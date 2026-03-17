職人から黎錦の技術を学ぶ陳孟麗（ちん・もうれい）さん（右）。（２０２５年８月２７日撮影、五指山＝新華社記者／陳子薇）

【新華社海口3月17日】中国海南省では近年、多くの若者が故郷に戻り、伝統文化や農村空間、新たな消費環境の中で起業の機会を見いだし、地域経済の発展に勢いをもたらしている。

五指山市では1992年生まれのリー族の女性、陳孟麗（ちん・もうれい）さんが幼い頃から親しんでいた同民族の伝統織物「黎錦（リージン）」に目を向けた。黎錦の紡績・染色・織り・刺しゅう技術は3千年以上にわたり受け継がれている。

大学生に織錦の技術を教える陳孟麗（ちん・もうれい）さん（中央）。（２０２５年５月１７日撮影、五指山＝新華社記者／陳子薇）

陳さんは大学で紡織工芸と貿易を学び、卒業後に故郷で工房「布黎布舎」を立ち上げた。国家級伝承者に象徴的な文様や技術を学びつつ、地元の織り手から手工芸品を買い取り、オンラインストアを通じて販路を開拓。徐々に事業の基盤を築いていった。

ここ数年は現代の暮らしに黎錦を取り入れる取り組みを続け、帽子や傘、リュック、ドレス、アクセサリーなど100種類以上の製品を次々と発売。黎錦は伝統衣装の枠を超え、日常生活に溶け込んだ。陳さんはライブコマースなども活用して販売市場を拡大し続け、経営する企業の年間売上高は200万元（1元＝約23円）を超え、農家50戸以上の収入向上に貢献している。

海南省東方市北黎村のアトリエで子どもにスケッチを教える王安能（おう・あんのう）さん（右）。（２０２４年１１月１６日撮影、東方＝新華社記者／陳子薇）

省西部の東方市にある北黎村は川沿いに築かれた漁村で、かつては港の繁栄とともに商人らでにぎわった。しかし港の衰退と交通事情の変化に伴って寂れ、若者の流出と地域経済の停滞に見舞われた。2022年に故郷に戻った王安能（おう・あんのう）さんは古い家を借りて油絵のアトリエに改装し、村の風景や人々の暮らしを描き始めた。

王さんが携わったアトリエや美術館、書店が次々とオープンすると、小さな漁村を訪れる観光客や美術愛好家が増えていった。魅力に引かれて移り住んだ人たちも空き家を民宿や衣料品店、リー族の陶器や黎錦を販売する店などに改装し、閑散としていた村に活気が戻った。多彩な芸術が交わる場は、農村の発展を支える大きな力となっている。

海南省東方市北黎村の陶器工房。（２０２５年２月１５日撮影、東方＝新華社記者／陳子薇）

無形文化遺産を生かした商品づくりから芸術による農村再生まで、若者たちは事業アイデアだけでなく、新たな理念や美意識、市場とつながる力も持ち帰ってきた。地域資源を製品に、郷土文化を産業に変え、ますます多くの農村に発展の新たな可能性を示している。（記者/陳子薇）