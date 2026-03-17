若者のUターン起業で地域経済に活力 中国海南省
【新華社海口3月17日】中国海南省では近年、多くの若者が故郷に戻り、伝統文化や農村空間、新たな消費環境の中で起業の機会を見いだし、地域経済の発展に勢いをもたらしている。
五指山市では1992年生まれのリー族の女性、陳孟麗（ちん・もうれい）さんが幼い頃から親しんでいた同民族の伝統織物「黎錦（リージン）」に目を向けた。黎錦の紡績・染色・織り・刺しゅう技術は3千年以上にわたり受け継がれている。
陳さんは大学で紡織工芸と貿易を学び、卒業後に故郷で工房「布黎布舎」を立ち上げた。国家級伝承者に象徴的な文様や技術を学びつつ、地元の織り手から手工芸品を買い取り、オンラインストアを通じて販路を開拓。徐々に事業の基盤を築いていった。
ここ数年は現代の暮らしに黎錦を取り入れる取り組みを続け、帽子や傘、リュック、ドレス、アクセサリーなど100種類以上の製品を次々と発売。黎錦は伝統衣装の枠を超え、日常生活に溶け込んだ。陳さんはライブコマースなども活用して販売市場を拡大し続け、経営する企業の年間売上高は200万元（1元＝約23円）を超え、農家50戸以上の収入向上に貢献している。
省西部の東方市にある北黎村は川沿いに築かれた漁村で、かつては港の繁栄とともに商人らでにぎわった。しかし港の衰退と交通事情の変化に伴って寂れ、若者の流出と地域経済の停滞に見舞われた。2022年に故郷に戻った王安能（おう・あんのう）さんは古い家を借りて油絵のアトリエに改装し、村の風景や人々の暮らしを描き始めた。
王さんが携わったアトリエや美術館、書店が次々とオープンすると、小さな漁村を訪れる観光客や美術愛好家が増えていった。魅力に引かれて移り住んだ人たちも空き家を民宿や衣料品店、リー族の陶器や黎錦を販売する店などに改装し、閑散としていた村に活気が戻った。多彩な芸術が交わる場は、農村の発展を支える大きな力となっている。
無形文化遺産を生かした商品づくりから芸術による農村再生まで、若者たちは事業アイデアだけでなく、新たな理念や美意識、市場とつながる力も持ち帰ってきた。地域資源を製品に、郷土文化を産業に変え、ますます多くの農村に発展の新たな可能性を示している。（記者/陳子薇）