TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前篇」が2026年1月より放送されているなか、作品の公式Xでは死滅回游の鍵を握る「コガネ」のクイズが出題されている。本稿では出題されたクイズの一部を紹介したい。

【画像】『呪術廻戦』誰の「コガネ」かわかるかな？

”呪術を与えられた者達の殺し合い”と称される死滅回游において、各泳者（プレイヤー）に憑くキャラクター「コガネ」。泳者にまつわる情報や新たなルールが追加されたときなど、ゲームの状況を伝達する窓口としての役割を担っている。

体長は数十cm程のキャラクターであり、天野明『家庭教師ヒットマンREBORN!』（集英社）に登場するリボーンくらいの大きさであろうか。ちなみに同作のTVアニメでリボーン役を務めた声優・ニーコはTVアニメ『呪術廻戦』の「コガネ」役も担当している。

可愛らしい声が特徴的な「コガネ」は泳者ごとに1匹ずつ憑き、その見た目も泳者ごとにデザインが異なっている。今回のクイズは「コガネ」のシルエットから、どの泳者に憑くものかを当てるものだ。

第1問として投稿されたのは、尻尾の形が特徴的な「コガネ」のシルエット。投稿は動画形式となっており、約8秒ほどで正解が明かされる仕様となっている。

「コガネ」を見分けるポイントの1つが尾のデザイン。今回のクイズでは尾の先端が矢羽のような形状となっている。果たして誰に憑く「コガネ」なのかーー。

正解は「伏黒恵のコガネ」だ。原作漫画では「＜総則＞10／泳者は他泳者に任意の得点を譲渡することができる」というルール追加のアナウンスを伏黒たちにもたらした伏黒の「コガネ」。はぐれた虎杖が役割を全うしていることを知った伏黒はレジーたちとの闘いに集中を見せるようになった。3月13日に放送されたアニメ第57話（第3期第10話）のワンシーンとしても記憶に新しい。 続く第2問として投稿されたのは、シルエットだけでは違いのわかりにくい「コガネ」に関する難問だ。

動画では制限時間が迫るなか、口元などの細部が一部明かされる仕掛けとなっている。今回のクイズの注目ポイントはハートのかたちをした鼻であろう。各泳者の中でもとくに可愛らしい「コガネ」は誰のものかーー。

正解は「麗美のコガネ」。余談だが原作漫画では両目がそれぞれハート型になっているスウィートな「コガネ」も登場する。TVアニメでは未出演であるが、これからの放送回で登場することが期待される。

第3問として投稿されたのは、これまたシルエットだけでは特徴がわからない「コガネ」のクイズ。

「麗美のコガネ」と同様に、時間経過とともに明かされる部位がヒントとなることだろう。注目は鼻下に伸びた巻きひげ。紳士的な「コガネ」が憑く人物とはーー。

正解は「日車寛見のコガネ」。虎杖との戦闘を経て、前述した「＜総則＞10／泳者は他泳者に任意の得点を譲渡することができる」というルールの追加を承認した「コガネ」でもある。加えて日車は自分の「コガネ」を通じて虎杖に1点を譲渡した。

今回紹介したクイズ以外にも第4問目が投稿されているので、こちらもぜひ公式Xより確認してほしい。また『呪術廻戦』単行本18～25巻のカバー裏には、各泳者のコガネがそれぞれ描かれている。それぞれの「コガネ」を振り返るために便利な資料であり、お気に入りの「コガネ」が見つかるかもしれない。

（文=加藤かづき）