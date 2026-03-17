【早期天候情報】東北地方では3月23日頃～「この時期としては10年に1度程度」の著しい高温となる可能性 気象庁発表 東北・全国の天気を画像で
高温に関する早期天候情報（東北地方）
令和８年３月１６日１４時３０分
仙台管区気象台 発表
東北地方 ３月２３日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、２３日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■早期天候情報とは
早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。
原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。
気象庁は１６日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。
■東北・全国の天気を画像で
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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