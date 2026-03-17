【韓国】スターバックス巨大「ベアリスタ」に会いに行く！釜山から片道2時間の旅
韓国にある特別なスターバックス「コンセプトストア」は2026年現在、60から103に。その店舗は、スターバックスコリアが発行して店舗に置かれている冊子に掲載されている。
ソウルから済州島まで韓国全土にあるコンセプトストアの中で、ここは違う意味で特別。スターバックスのマスコット的存在「ベアリスタ」の巨大版がいる。
場所は、釜山から海沿いに北上した機張（キジャン）の少し先。鉄道と路線バスで行くことができる。釜山中心部から片道2時間。
そのバスの停留所を降りると見えたのが、スターバックスおなじみのロゴ。レンガ塀の向こうに、店舗がある。
入口を入ると、森と庭園、そして、スターバックスのお店。遠くには海も見える。郊外まで来るとのんびりしている。駐車場があり、車で来ている地元の韓国人多数。
そして、店舗の横に、大きなビニールハウス。この中に、大きなベアリスタが本当に鎮座していた。その大きさ、約3メートル。夜に来るとライトアップされるらしい。訪問時はクリスマス前で、ホリデーのデコレーションだった。
さすがにこれが珍しいのか、ビニールハウスは人が行ったり来たり。観察していると、特に、子供に人気だった。天気がいい日はテラス席は気持ちよく、景色も最高にいい。
店舗限定のドリンクなどはないが、通常店舗であまり見かけない焼き立てパンがあった。クロワッサンで5900ウォン（約600円）とやや高いものの、味はとても美味しかった。
ちなみに、隣接して「パク・テジュン記念館」がある。パク・テジュンは、POSCO（旧・浦項総合製鉄）の創業者で、ここが故郷なのだという。ちなみに、パク・テジュンは6歳で日本へ渡り、早稲田大学に入学、戦後に朝鮮へ戻り、朝鮮戦争を経て、浦項総合製鉄を創業し、のちに名誉会長に。一方で、国務総理まで務めた政治家でもあった。
ここまで来たら、海岸の散策もいい。観光客はほぼいない田舎らしさ。釜山の騒々しさから離れたワンデートリップ先にもおすすめ。
■スターバックス 機張林浪園（キジャンイムランウォン）店
住所：釜山広域市機張郡長安邑林浪里170
（Written by AS）
ソウルから済州島まで韓国全土にあるコンセプトストアの中で、ここは違う意味で特別。スターバックスのマスコット的存在「ベアリスタ」の巨大版がいる。
場所は、釜山から海沿いに北上した機張（キジャン）の少し先。鉄道と路線バスで行くことができる。釜山中心部から片道2時間。
入口を入ると、森と庭園、そして、スターバックスのお店。遠くには海も見える。郊外まで来るとのんびりしている。駐車場があり、車で来ている地元の韓国人多数。
そして、店舗の横に、大きなビニールハウス。この中に、大きなベアリスタが本当に鎮座していた。その大きさ、約3メートル。夜に来るとライトアップされるらしい。訪問時はクリスマス前で、ホリデーのデコレーションだった。
さすがにこれが珍しいのか、ビニールハウスは人が行ったり来たり。観察していると、特に、子供に人気だった。天気がいい日はテラス席は気持ちよく、景色も最高にいい。
店舗限定のドリンクなどはないが、通常店舗であまり見かけない焼き立てパンがあった。クロワッサンで5900ウォン（約600円）とやや高いものの、味はとても美味しかった。
ちなみに、隣接して「パク・テジュン記念館」がある。パク・テジュンは、POSCO（旧・浦項総合製鉄）の創業者で、ここが故郷なのだという。ちなみに、パク・テジュンは6歳で日本へ渡り、早稲田大学に入学、戦後に朝鮮へ戻り、朝鮮戦争を経て、浦項総合製鉄を創業し、のちに名誉会長に。一方で、国務総理まで務めた政治家でもあった。
ここまで来たら、海岸の散策もいい。観光客はほぼいない田舎らしさ。釜山の騒々しさから離れたワンデートリップ先にもおすすめ。
■スターバックス 機張林浪園（キジャンイムランウォン）店
住所：釜山広域市機張郡長安邑林浪里170
（Written by AS）