「ナンバープレートにしたい」と思う秋田県の地名ランキング！ 2位「男鹿市」を抑えた1位は？【2026年調査】
街中で見かけるナンバープレートの地名は、その車の第一印象を左右するほど、意外にも強い個性を放っているものです。もし自分の愛車に好きな地名を掲げられるとしたら、どの街の響きが最も魅力的に映るのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う秋田県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「文字の並びと響きがよいと思ったため」（30代男性／山口県）、「『なまはげ』の里として全国的に有名で、非常に力強く、男気溢れるインパクトがあるからです」（60代男性／北海道）、「なまはげのイメージで有名だし、短くてインパクト抜群だから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「秋田県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「秋田市は県庁所在地であり、秋田県を代表する地名として認知度が高い点が魅力です。『秋田』と入ったナンバープレートはシンプルで分かりやすく、県外の人にもすぐ伝わる安心感があります。きりたんぽや竿燈まつりなど、秋田らしい文化を連想させる点も好印象」（40代男性／北海道）、「県名と同じで分かりやすく、全国的な知名度が高いからです。『あきた』という響きもやわらかく、親しみやすい印象があります」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う秋田県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：男鹿市／40票秋田県西部の男鹿半島に位置し、「なまはげ」の里として全国的に有名な男鹿市。入道崎や寒風山からの絶景など、雄大な日本海の自然美が堪能できるスポットが豊富です。伝統文化と自然が融合した、力強さと神秘的なイメージを持つ地名として支持されました。
回答者からは「文字の並びと響きがよいと思ったため」（30代男性／山口県）、「『なまはげ』の里として全国的に有名で、非常に力強く、男気溢れるインパクトがあるからです」（60代男性／北海道）、「なまはげのイメージで有名だし、短くてインパクト抜群だから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
1位：秋田市／76票1位は、県内最大の都市「秋田市」が選ばれました。「秋田竿燈まつり」は東北三大祭りの1つとして知られ、歴史ある城下町の風情も残ります。秋田美人のイメージや、きりたんぽなどの食文化、さらに県名を冠した安心感と風格のある響きが、多くの票を集めた理由です。
回答者からは「秋田県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「秋田市は県庁所在地であり、秋田県を代表する地名として認知度が高い点が魅力です。『秋田』と入ったナンバープレートはシンプルで分かりやすく、県外の人にもすぐ伝わる安心感があります。きりたんぽや竿燈まつりなど、秋田らしい文化を連想させる点も好印象」（40代男性／北海道）、「県名と同じで分かりやすく、全国的な知名度が高いからです。『あきた』という響きもやわらかく、親しみやすい印象があります」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)