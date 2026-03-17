お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が16日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。漫才日本一決定戦M−1グランプリでの戦い方について語った。

今回は、昨年のM−1ファイナリストと準決勝に進出したコンビ計8組が登場。出演者のアンケートをもとに、M−1で高得点を狙えると噂の要素を番組は紹介した。

「開始10秒以内に一笑い」「ベタな設定を選べ」「伏線回収」「ボケ数は多いほど良し」「固有名詞は避ける」「尻上がりの構成」。これに、過去4度ファイナリストになっている大悟は「わしらの頃で言ったら、タレントの人の名前は避けるみたいなのは、みんな自然とあったけど。早めに笑い取って、最後ババッといって（畳みかけて）、“もうちょっと見たい”で逃げるみたいなことは言われた」と話した。

もしいま千鳥がM−1に出るなら勝つためにどんな漫才をやる？と質問されると、「（漫才のパターンは）出尽くしたもんな。結構きついと思うけどな。みんな探すと思う、まだやってないことを。でもいつの間にか、自分が面白くないことをやってもうてるから」とした上で、「（コンビ）組んだ時に面白いと思ったやつをやるのが1番やと思う。それで負けたらしょうがない」と述べた。