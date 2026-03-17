カーグ島の石油ターミナルを捉えた衛星画像＝2月26日/2026 Planet Labs PBC/Reuters

（CNN）イランを攻撃する前の米国が、主要産油国であるイランは自国の石油輸出を妨げることを恐れてホルムズ海峡を封鎖したがらないと想定していたのであれば、それは誤算だった。

世界石油生産量の5分の1が通過するこの海峡の通航は、2週間前に紛争が始まって以降、大幅に制限されている。この地域では少なくとも16隻の船舶がドローン（無人機）などの兵器による攻撃を受けており、イランはそのうち一部の攻撃について実行を認めている。

だがイラン自体は、戦争前とほぼ同量の石油を海峡経由で輸送しており、経済と戦争遂行を支えるために必要な現金を得ている。さらに、紛争が始まる前から、買い手を探してすでに海上にあったイラン産原油は数百万バレルに上る。

タンカーの追跡データと衛星画像は、紛争によって近隣のペルシャ湾岸諸国からの原油と天然ガスの輸出が停滞する中でも、イラン産原油が海峡を通過していたことを示している。

データ分析企業ケプラーのエネルギーアナリストは12日、先月28日の紛争開始以降にイランが1200万バレルを輸出できたと推計した。海事情報会社タンカー・トラッカーズは先週半ば時点で1370万バレルと、さらに多い推計を示している。

これらの数字は、イランが日量約100万バレルを輸送できていることを示唆している。ケプラーのデータによると、昨年の平均輸出量は169万バレルだった。

米国はイラン海軍の大部分を破壊しているにもかかわらず、イランのタンカーをとめる努力を全くしていないように見える。また、製油所やパイプライン、貯蔵タンクなどの石油インフラへの攻撃もおおむね避けている。ただし、イスラエルの攻撃で首都テヘラン周辺の貯蔵タンクは深刻な被害を受けている。

イラン産原油のほぼ全量は、同国沿岸から約30キロ沖合にあるカーグ島から輸出されている。13日には米軍による軍事目標への激しい攻撃が行われたが、石油インフラは標的にならなかった。

タンカー・トラッカーズによれば、カーグ島の石油インフラは14日時点でも稼働していた。衛星画像からは同島にある55基の原油貯蔵タンクはすべて無傷に見え、イランのタンカー2隻が270万バレルの原油を積み込んでいたという。

実際には、同島を出航しているイランのタンカーはさらに多い可能性がある。これらの船舶は西側の制裁を逃れようと、位置情報を伝えるために使うトランスポンダーを頻繁に切るため、その動きを監視するのは難しい。

イラン産原油が今もホルムズ海峡経由で輸出されていることに加え、紛争が始まる前から、買い手を探すために膨大な量のイラン産石油がすでに世界の海上にあるタンカーに積まれていた。エネルギーデータ会社ボルテクサは、1月時点でおよそ1億7000万バレルのイラン産石油が海上にあったと推計している。

おそらく米イスラエルの攻撃を見越したのだろう。イランは2月に石油輸出を急増させた。海事情報団体ウィンドワードによると、2月にカーグ島を出航した原油は日量平均204万バレル。これは昨年の平均と比べ約25％増加している。

イランのファルス通信は、同国が天然ガスの輸出も増やせていると伝えている。イラク電力省の発言によれば、イランからの天然ガス輸入が先週、日量1800万立方メートルに達し、3倍になったという。

イランはホルムズ海峡の支配力を中東産石油を必要とする国々、特にアジア諸国との関係における交渉材料として使っているように見える。

「ホルムズ海峡は開いている。閉ざされているのは、われわれの敵、われわれを攻撃している者たちとその同志国に属するタンカーや船舶に対してのみだ。その他は自由に通過できる」と、イランのアラグチ外相は週末に述べた。

インドは、同国の船2隻がホルムズ海峡を通過する許可を確保するため、先月拿捕（だほ）していたイランの石油タンカー3隻を解放した。イランの新聞社が報じた。

インド海運省はCNNに対し、湾岸地域から液化石油ガスを運んでいた船舶2隻が13日夜から14日にかけてホルムズ海峡を無事通過したことを確認した。

イランは、石油貨物の中国元での取引を条件として、限られた数の石油タンカーに海峡通過を認めることも検討しているという。イラン高官が先週CNNに語った。制裁下のロシア産石油がルーブルか元で取引されていることを除けば、石油はほぼ完全にドルで取引されている。

中国はここ数年、特にサウジアラビアに対して元で石油を購入する道を開こうとしてきたが、成果は限定的だった。

長期的に見れば、イランも近隣諸国と同様にホルムズ海峡を必要としており、米国がその気になればイランの船舶も海峡周辺で拿捕される脆弱（ぜいじゃく）性を抱えている。

イランは石油輸出の陸上ルートが非常に限られており、ペルシャ湾以外の港を使う能力も、紅海沿いにヤンブー港を持つサウジアラビアや、オマーン湾沿いにフジャイラ港を持つアラブ首長国連邦（UAE）よりはるかに小さい。