侍ジャパン小園海斗選手の妻・渡辺リサ、夫のユニ着てWBC観戦 “キッズサイズ”で美腹筋ちらり「スタイル良すぎ」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/17】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが3月16日、自身のInstagramを更新。夫でプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手のユニフォーム姿でWBC観戦を楽しむ姿を公開し、話題を集めている。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「スタイル良すぎ」美腹筋ちらりユニフォーム姿
渡辺はストーリーズにて、友人たちとスタジアムを訪れた際のショットを投稿。「ユニみんなでキッズサイズにして 背中はオーダーで付けてもらったんだけろ こり完全に大正解だったよな」（※原文ママ）とコメントし、スタジアムを背景に友人たちと顔を寄せ合った姿を公開している。
同日のフィード投稿でも「安定のマイメン観戦」「＃wbc」「＃侍japan」とつづり、背中に「KOZONO」と小園選手の名前とWBCでの背番号「3」が入ったユニフォーム姿で、スタジアムでの友人たちとの写真や動画を複数枚投稿。コンパクトなキッズサイズを着用したことで、引き締まったウエストラインがちらりと見える着こなしになっており、自然体な笑顔の姿を披露している。
この投稿には「可愛い」「スタイル良すぎ」「ユニ似合う」「素敵な夫婦」「着こなしおしゃれ」などの反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫が小園選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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◆渡辺リサ、夫のユニ着てWBC観戦
渡辺はストーリーズにて、友人たちとスタジアムを訪れた際のショットを投稿。「ユニみんなでキッズサイズにして 背中はオーダーで付けてもらったんだけろ こり完全に大正解だったよな」（※原文ママ）とコメントし、スタジアムを背景に友人たちと顔を寄せ合った姿を公開している。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿には「可愛い」「スタイル良すぎ」「ユニ似合う」「素敵な夫婦」「着こなしおしゃれ」などの反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫が小園選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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