【ファミマ】ピエール･エルメ アンソロジー第4弾、シリーズ初のタルトとチルド飲料をラインアップ!好評のマカロンサンドには新味『イチゴ&バニラ』

ファミリーマートは、Pierre Hermé(ピエール･エルメ)氏のブランドを国内で展開する PH PARIS JAPONのライセンスブランド「PIERRE HERMÉ Anthology(ピエール･エルメ アンソロジー)」監修商品を発売する。

第4弾となる今回は、「ファミマルSweets」から『マカロン サンド イチゴ&バニラ』『ザ･タルト チョコレート&コーヒー』『チョコレート&ヘーゼルナッツドリンク』を、2026年3月17日から全国の約16,400店で発売する。

【商品画像はこちら!】好評のマカロンサンドから新たに『イチゴ&バニラ』フレーバー発売!シリーズ初のタルトとチルド飲料も

〈2025年1月〜展開中の「ピエール･エルメ アンソロジー」監修シリーズ〉

ファミリーマートでは、2025年1月から「ファミマルSweets」の新しいスイーツシリーズとして、古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈する「ピエール･エルメ アンソロジー」監修のスイーツを発売してきた。昨年のホリデーシーズンには、ファミリーマート限定のクリスマスケーキを発売するなど、これまでのシリーズ累計販売食数は400万食を突破している。

第4弾となる今回は、過去2回販売し好評だったマカロンサンドの新フレーバー『イチゴ&バニラ』を展開するほか、シリーズ初のタルトとチルド飲料をラインアップ。「ピエール･エルメ アンソロジー」初のチルド飲料の開発にあたり、ピエール･エルメ氏の大好きな素材であるヘーゼルナッツとチョコレートを組み合わせた。

◆マカロン サンド イチゴ&バニラ

【価格】249円(税込268円)

イチゴのさわやかな酸味と濃厚なバニラのハーモニーが楽しめるマカロン。

◆ザ･タルト チョコレート&コーヒー

【価格】276円(税込298円)

濃厚なチョコレートガナッシュとなめらかなコーヒークリームを組み合わせたタルト。

◆チョコレート&ヘーゼルナッツドリンク

【価格】306円(税込330円)

イタリア産のヘーゼルナッツペーストを使用したチョコレートドリンク。チョコレートのコクとヘーゼルナッツの華やかな香りが楽しめる。

【商品画像はこちら!】好評のマカロンサンドから新たに『イチゴ&バニラ』フレーバー発売!シリーズ初のタルトとチルド飲料も