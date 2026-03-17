鶴岡市で、警察官や郵便局員などを名乗る男らによる「キャッシュカード詐欺盗」の被害が発生しました。70代の女性がだまされ、キャッシュカード3枚をすり替えられる被害に遭いました。



山形県警によりますと、被害に遭ったのは鶴岡市に住む70代の女性です。

3月2日、女性の自宅の固定電話に「ケーズデンキのカドワキ」を名乗る男から電話があり、「あなたのクレジットカードを使って買い物をしようとしている人がいます」などと告げられました。

その直後、警察官を名乗る別の男から電話があり、「クレジットカードだけでなく、銀行口座も悪用されている可能性があります」「これから郵便局の職員が自宅に行くので、電話を切らずに待っていてください」などと説明されました。女性は信じ込み、金融機関の口座番号や暗証番号を伝えてしまったということです。

電話をしている最中、「郵便局のサワダ」を名乗る男が自宅を訪れ、「あなたの口座が悪用されている可能性があるので、確認する必要があります」などと言って、女性が所持していたキャッシュカード3枚を差し出させました。男はカードを封筒に入れ、「封印するために判子が必要です」と話し、女性が印鑑を取りに行きました。

その後、女性が玄関に戻り封筒に押印すると、「サワダ」は封筒を置いたまま立ち去ったということです。

不審に思った女性が郵便局に確認したところ、「サワダ」という職員はいないことが分かりました。封筒の中身を確認したところ、入れていたはずのキャッシュカードがプラスチックの板にすり替えられており、被害に気付いたということです。

警察は、この手口について、警察官や金融機関職員などを装い、「キャッシュカードが不正に利用されている」などと不安をあおってカードをだまし取る「キャッシュカード詐欺盗」の特殊詐欺だとしています。

警察は、「キャッシュカードや暗証番号を求める電話があった場合は、詐欺を疑い、すぐに警察や家族に相談してほしい」と注意を呼びかけています。