◇大相撲春場所10日目（2026年3月17日 エディオンアリーナ大阪）

15日に肺炎のため死去した元大関・若嶋津の日高六男さんの弟子で東序ノ口2枚目の若一輝（27＝放駒部屋）が天国の師匠へ勝利を届けた。

2勝2敗で迎えた西序ノ口3枚目の千代青梅（40＝九重部屋）戦は終始に前に出て最後は寄り倒し。「師匠の教え、前へ出ろ、をしっかり守ることを意識して取りました」と振り返った。

悲報は15日夜、現師匠の放駒親方（元関脇・玉乃島）から聞かされた。「昨年1月の断髪式（若山中）の時にお会いしたのが最後。亡くなって2日経ったけど、まだ整理がついていない」。日高さんにスカウトされ、松ケ根部屋時代の14年春場所で初土俵を踏んだ。デビュー当時はなかなか勝てずケガなどもあって長期休場も経験したが、「稽古場は厳しかったが、ふだんは優しかった」と日高さんの人柄に支えられ、13年目の春を現役として迎えた。「松ケ根、二所ノ関時代があったので今も続けられている。その時代に師匠でいてくれたことに感謝。他の部屋だったここまで相撲を続けられなかった」と感謝の思いを述べた。

3勝目を挙げ勝ち越しに王手。場所後の23日には日高さんの霊前で手を合わせる。「残り2番も師匠の教えを貫いて、勝ち越しを決めていい報告をしたい」と恩返しを誓った。