高島礼子「盆栽のある暮らし」 お気に入りの盆栽飾った自室ショット披露「新しい趣味が増えたんじゃないですか？」「立派な盆栽ですね」
俳優の高島礼子（61）が16日、自身のインスタグラムを更新。「#盆栽のある暮らし」のハッシュタグを添え、お気に入りの盆栽を飾った室内ショットなどを公開した。
【写真】「盆栽ステキですね！」お気に入りの盆栽を飾った自室ショット ※8枚目
高島は「『春花園』日本の伝統文化を表現する盆栽を愛でながらお茶もいただき癒しの時を過ごしました」と報告。「小林先生のお弟子さんの小ちゃな盆栽を購入 お気に入りです」と明かし、盆栽美術館を訪れた様子を紹介した。
投稿では、庭園に並ぶ見事な盆栽を背景にたたずむ姿をはじめ、自撮りショット、枝ぶりの美しい大型盆栽、花をつけた華やかな作品、小林國雄氏との2ショットなど複数枚の写真を掲載。さらに、愛猫が窓辺に飾られた小さな盆栽を覗き込むように見ている写真も披露しており、暮らしの中で盆栽を楽しむ様子が伝わる内容となっている。
コメント欄には「盆栽ステキですね！」「盆栽に興味があるなんて 素晴らしい」「新しい趣味が増えたんじゃないですか？」「立派な盆栽ですね」「時間をかけてじっくり育てると素敵な時間を過ごせますよね」「今日のコーデは落ち着いた大人の女性って感じで素敵です」などの声が寄せられている。
【写真】「盆栽ステキですね！」お気に入りの盆栽を飾った自室ショット ※8枚目
高島は「『春花園』日本の伝統文化を表現する盆栽を愛でながらお茶もいただき癒しの時を過ごしました」と報告。「小林先生のお弟子さんの小ちゃな盆栽を購入 お気に入りです」と明かし、盆栽美術館を訪れた様子を紹介した。
コメント欄には「盆栽ステキですね！」「盆栽に興味があるなんて 素晴らしい」「新しい趣味が増えたんじゃないですか？」「立派な盆栽ですね」「時間をかけてじっくり育てると素敵な時間を過ごせますよね」「今日のコーデは落ち着いた大人の女性って感じで素敵です」などの声が寄せられている。