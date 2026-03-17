Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン、25）のモットーは「とりあえずやってみよう」だった。ファッション誌「ELLE KOREA」の4月号の表紙を飾り、その写真が16日に公開された。

撮影後に行われた同誌のインタビューで「自分を動かすマインドは？」と聞かれ「とりあえずやってみようという考えで生きています。必ずぶつかってみるタイプです。始めなければその場にとどまるだけで、自分ができるかどうかも実際にやってみるまで分からないから。だから振り返らずにまず始める方です」と答えた。

また「ステージ上で観客の顔を見て感じること」との質問には「ステージに立っているその瞬間だけは本当に『スーパースター』になった気分です。押し寄せられる愛情を見て、こうして愛される職業を持つことがどれほど幸せかを体で感じます。だからこの瞬間を失いたくない」と話した。

さらに「最も自由な瞬間は？」の問いには「やはりステージ上だと思います。人生にはさまざまな制約があるのは仕方がないけれど、ステージ上ではそうではない。誰も侵すことのできない空間であり、その空間と時間はすべて自分のものだから」と語った。

韓国メディアのニュースエンは17日「今回のフォトブックは、韓国的な要素を背景に、カルティエの時計とジュエリーとともに過ごしたHyunjinの最もダイナミックで自由奔放な瞬間を捉えている」と、公開された写真を説明した。