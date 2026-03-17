吉田優利がアンバサダーを務める「Girls Golf Championship 日本予選会」の大成功に感謝 「何十倍もいい大会になりました」
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。3月14日に自身がスペシャルアンバサダーを務める女子ジュニア大会「吉田優利×SMBC Girls Golf Championship 日本予選会」が大成功のうちに終了したことを投稿した。
【写真】大勢のジュニア選手に囲まれて笑顔を浮かべる吉田優利
「たくさんの方がこの大会に携わってくれて、たくさんの方の思いがこの大会に詰まっていたと思います」と、運営に当たってくれた多くの人たちに感謝した。しかし「雰囲気は女子会でした ちょー楽しかったです」「私が思ってる何十倍もいい大会になりました」と、和気あいあいとした雰囲気の中、大会がスムーズに運営されたことを喜んだ。続けて会場を提供してくれた千葉夷隅ゴルフクラブやメンバーに対しても「3月の良いシーズンにゴルフ場を貸してくださり本当にありがとうございました！」「私のアマチュア時代からプロ時代のトロフィー等も置いていただいていて、いつも温かく応援してくださっている皆さんに本当に感謝しています」と気持ちを伝えていた。投稿では運営スタッフとの記念写真や、大会に参加した大勢のジュニア選手たちとの集合写真を公開。上位入賞者にメダルを掛けてあげるシーンもあれば、選手たちと「世界に1つのキラキラマーカー作り」に挑戦する姿、参加者の気持ちを書き込んだサクラの花を大きなボードに張り付ける姿などもあった。ちなみに吉田がサクラの花に記したのは「心配事も悩み事も笑顔でいれば全部！うまくいくよ！！」とジュニア選手たちを励ます温かい言葉だった。なお、この大会の2つの部門で優勝した選手は、7月に米国ノースカロライナ州パインニードルズロッジGCで行われる本戦に、SMBCによる渡航費サポートを受けて出場できるとのこと。さらなる活躍が期待される。最後に吉田は「この大会をこれから先も続けていきたいと思うのでジュニアのみんな！また来年も参加お待ちしてます」と新たな挑戦者たちが集うことに期待を寄せていた。この大会後に吉田は渡米し、19日にカリフォルニア州で開幕する「フォーティネット・ファウンダースカップ」に参戦する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
稲見萌寧が繰り出す左右の高速パンチにファンもビックリ！ 「さすがアスリート」「KO間違いなし」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
山内日菜子&蛭田みな美が台湾・九?を訪問 ノスタルジックな世界でのんびりリラックス
歌手の高橋真梨子が自身の誕生日コンペで優勝 2位にはヘンリー広瀬が入り、夫婦でワンツーフィニッシュ！
【写真】大勢のジュニア選手に囲まれて笑顔を浮かべる吉田優利
「たくさんの方がこの大会に携わってくれて、たくさんの方の思いがこの大会に詰まっていたと思います」と、運営に当たってくれた多くの人たちに感謝した。しかし「雰囲気は女子会でした ちょー楽しかったです」「私が思ってる何十倍もいい大会になりました」と、和気あいあいとした雰囲気の中、大会がスムーズに運営されたことを喜んだ。続けて会場を提供してくれた千葉夷隅ゴルフクラブやメンバーに対しても「3月の良いシーズンにゴルフ場を貸してくださり本当にありがとうございました！」「私のアマチュア時代からプロ時代のトロフィー等も置いていただいていて、いつも温かく応援してくださっている皆さんに本当に感謝しています」と気持ちを伝えていた。投稿では運営スタッフとの記念写真や、大会に参加した大勢のジュニア選手たちとの集合写真を公開。上位入賞者にメダルを掛けてあげるシーンもあれば、選手たちと「世界に1つのキラキラマーカー作り」に挑戦する姿、参加者の気持ちを書き込んだサクラの花を大きなボードに張り付ける姿などもあった。ちなみに吉田がサクラの花に記したのは「心配事も悩み事も笑顔でいれば全部！うまくいくよ！！」とジュニア選手たちを励ます温かい言葉だった。なお、この大会の2つの部門で優勝した選手は、7月に米国ノースカロライナ州パインニードルズロッジGCで行われる本戦に、SMBCによる渡航費サポートを受けて出場できるとのこと。さらなる活躍が期待される。最後に吉田は「この大会をこれから先も続けていきたいと思うのでジュニアのみんな！また来年も参加お待ちしてます」と新たな挑戦者たちが集うことに期待を寄せていた。この大会後に吉田は渡米し、19日にカリフォルニア州で開幕する「フォーティネット・ファウンダースカップ」に参戦する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
稲見萌寧が繰り出す左右の高速パンチにファンもビックリ！ 「さすがアスリート」「KO間違いなし」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
山内日菜子&蛭田みな美が台湾・九?を訪問 ノスタルジックな世界でのんびりリラックス
歌手の高橋真梨子が自身の誕生日コンペで優勝 2位にはヘンリー広瀬が入り、夫婦でワンツーフィニッシュ！