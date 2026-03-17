4週間ぶりの畑岡奈紗「早く試合がしたい」 初舞台で警戒する“ブレやすい”グリーン
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 事前情報◇16日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは春のアジアシリーズを終え、19日（木）から米国本土での戦いが始まる。フォーティネットをスポンサーに迎えた今年は、フロリダで行われた昨年大会から舞台を移し、カリフォルニア州シャロン・ハイツG＆CCで開催される。
〈連続写真〉まるで“サスペンション” 畑岡奈紗の伸び縮みスイング
先月22日に終えた「ホンダLPGAタイランド」の後、畑岡奈紗は親友の結婚式に出席するために帰国した。そのまま国内でスイング調整に取り組み、3試合ぶりの出場を迎える。「中学校からの同級生（の結婚式）だったので、本当に行けてよかったです」と笑顔を見せた。先週土曜日に現地に入った。ただ、時差ボケの影響もあり、日曜日は「13時間くらい」睡眠を取って、体調の回復を優先した。月曜日からは「初めて」プレーするコースで18ホールをラウンド。「けっこうアップダウンが激しくて難しいですね。でもグリーンは止まるので、スコアは出そうかなと思います」と印象を話した。コースは木に囲まれ、高低差15ヤードのホールもあるなどアップダウンのあるレイアウト。フェアウェイは極端に狭くはないものの、「スロープで狭く感じる」と話し、ティショットにはプレッシャーがかかる。さらに、ラフは密度が高くボールが沈みやすいライグラスで、グリーンを狙いにくくなる点も難しさの一つ。グリーンは「重くてボールは止まりやすい」が、アンジュレーションが強く、ライン読みがスコアメークの鍵を握りそうだ。4週間ぶりの試合となるが、ゴルフの状態が良いこともあり、「ガツガツ練習するよりも、ポイントをチェックしていく感じ。あとはパッティングだけかなと思います」と話す。「グリーンが重いので、けっこう打っていかないといけない。あとは構え方をアジャストしているので、そこがうまくマッチしてくれればいいなと思います」とパッティングの調整は続く。「12フィートくらいあったほうが好き」と速いグリーンを好む畑岡にとって、今週の“重さ”への対応は大きなテーマだ。「振らなきゃいけないから（ストロークが）ブレてしまう」と、大きなストロークになるほど安定感を欠く傾向も自覚している。開幕までにどこまでフィーリングを合わせられるかがポイントとなる。メジャー初戦「シェブロン選手権」の前哨戦ともいえる、「JMイーグルLA選手権」には出場しない予定。今大会から米本土3連戦に臨む。「いま、試合をやるのが楽しい。いい状態のときに試合をしたいのはもちろんある。練習してもあまり変わらないと思うので、早く試合がしたい」と笑顔。今季初優勝へ向け、気持ちは高まっている。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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