ハイヒール・モモコ、東京に来るたびに泊まっていた場所にスタジオざわつく もったいない精神がさく裂「よう払わんから！」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（62）が17日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に出演。東京の仕事の際に泊まっていた”お宅”にスタジオメンバーがざわついた。
【写真】ハイヒール・モモコ＆長男＆義娘の“顔出し”3ショット ※2枚目
この日モモコはともに3児の母である歌手の相川七瀬とともにゲスト出演。2人の知られざる交流エピソードが語られた。その中でMCのハライチ澤部佑から「こっちに出てこようみたいなのはなかった？」との質問を受けると、モモコは「なかったんですよ」と即答した。
一方、現在は長男、長女が東京に就職していることを明かしたモモコ。さらに「今までやったら東京に仕事に来ても泊るところ浜田（雅功）家に『ゴメーン』って泊まらせて…」とトークを続けると、MCのハライチ含め、スタジオがざわついた。
その理由については「ホテルのお金なんてよう払わんから！」ときっぱり。「いつも誰か、友達に『今日泊めて〜』って。泊まらせてもらって。冷蔵庫にあるいらんようなドレッシングなんか持って帰ったりして」と“もったいない精神があふれるトークで”スタジオメンバーを笑わせた。
ハイヒールはリンゴとモモコによるお笑いコンビ。1982年11月に結成。1984年に「第15回 NHK上方漫才コンテスト」の優秀賞、「上方漫才大賞」では1985年に新人奨励賞、1995年に大賞を獲得するなど、若手時代から頭角を現していた。
【写真】ハイヒール・モモコ＆長男＆義娘の“顔出し”3ショット ※2枚目
この日モモコはともに3児の母である歌手の相川七瀬とともにゲスト出演。2人の知られざる交流エピソードが語られた。その中でMCのハライチ澤部佑から「こっちに出てこようみたいなのはなかった？」との質問を受けると、モモコは「なかったんですよ」と即答した。
その理由については「ホテルのお金なんてよう払わんから！」ときっぱり。「いつも誰か、友達に『今日泊めて〜』って。泊まらせてもらって。冷蔵庫にあるいらんようなドレッシングなんか持って帰ったりして」と“もったいない精神があふれるトークで”スタジオメンバーを笑わせた。
ハイヒールはリンゴとモモコによるお笑いコンビ。1982年11月に結成。1984年に「第15回 NHK上方漫才コンテスト」の優秀賞、「上方漫才大賞」では1985年に新人奨励賞、1995年に大賞を獲得するなど、若手時代から頭角を現していた。