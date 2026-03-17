＝LOVE山本杏奈、ミニワンピ衣装で美スタイル際立つ「童話から出てきたお姫様みたい」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の山本杏奈が3月16日、自身のInstagramを更新。衣装姿を公開した。
【写真】イコラブ人気メンバー「童話から出てきたお姫様みたい」ミニ衣装で美脚スラリ
山本は「ジャケ写の衣装も可愛い」と記し、4月1日にリリースされるグループの20thシングルCD「劇薬中毒」のジャケット写真の衣装姿を投稿。赤のミニワンピースに白のコルセットベルトを巻き、レースのショートソックスと厚底のレースアップシューズを合わせた、スラリとした美しい脚が輝くショットを披露している。
また、黒リンゴの置物を手にカメラを見つめる姿を収めた写真も載せている。
この投稿は「可愛すぎる」「童話から出てきたお姫様みたい」「スタイル抜群」「印象変わる」「綺麗で素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】イコラブ人気メンバー「童話から出てきたお姫様みたい」ミニ衣装で美脚スラリ
◆山本杏奈、スラリ美脚際立つミニワンピ衣装姿披露
山本は「ジャケ写の衣装も可愛い」と記し、4月1日にリリースされるグループの20thシングルCD「劇薬中毒」のジャケット写真の衣装姿を投稿。赤のミニワンピースに白のコルセットベルトを巻き、レースのショートソックスと厚底のレースアップシューズを合わせた、スラリとした美しい脚が輝くショットを披露している。
また、黒リンゴの置物を手にカメラを見つめる姿を収めた写真も載せている。
◆山本杏奈の投稿に「童話から出てきたお姫様みたい」と反響
この投稿は「可愛すぎる」「童話から出てきたお姫様みたい」「スタイル抜群」「印象変わる」「綺麗で素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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