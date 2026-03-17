重盛さと美、美脚輝くミニ丈ジャンスカコーデ公開「彼女感満載」「何着ても似合う」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの重盛さと美が3月16日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のジャンパースカートを取り入れたコーディネート写真を公開した。
【写真】37歳美人タレント「真っ直ぐで綺麗な脚」ジャンスカコーデではしゃぐ姿
重盛は「小学生みたいな日」とつづり、大型の植木鉢がある場所で撮影した写真を投稿。ミニ丈のデニムジャンパースカートにボーダー柄のニットカーディガンとムートンブーツを合わせた美しい脚が際立つスタイルを披露している。
また、ジェラートのコーンカップを手にしたショットやキャップを後ろ被りにして走り回る姿の写真なども載せている。
この投稿は「はしゃいでるの可愛い」「真っ直ぐで綺麗な脚」「彼女感満載」「何着ても似合う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】37歳美人タレント「真っ直ぐで綺麗な脚」ジャンスカコーデではしゃぐ姿
◆重盛さと美、美脚輝くミニ丈ジャンスカコーデ披露
重盛は「小学生みたいな日」とつづり、大型の植木鉢がある場所で撮影した写真を投稿。ミニ丈のデニムジャンパースカートにボーダー柄のニットカーディガンとムートンブーツを合わせた美しい脚が際立つスタイルを披露している。
また、ジェラートのコーンカップを手にしたショットやキャップを後ろ被りにして走り回る姿の写真なども載せている。
◆重盛さと美の投稿に「彼女感満載」と反響
この投稿は「はしゃいでるの可愛い」「真っ直ぐで綺麗な脚」「彼女感満載」「何着ても似合う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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